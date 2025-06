El Estado Islámico recomienda a los infieles "que se esconden en Madrid" un arrepentimiento rápido

"No importa dónde estés. Ya sea que estés en Roma, o en Jerusalén, o en Washington, o en Londres, o en París, o en Estambul, o incluso en Tokio y Madrid. Ya sea que esté en América del Sur, Sudáfrica, Australia o Rusia.

Ya sea que estés en Teherán o Kabul, escóndete en la luna si quieres. Alá nos llevará a vosotros y os cortaremos la cabeza cuando menos os lo esperéis".

El Estado Islámico,(Daesh, Isis), en su línea de fanatismo y barbarie, lanza una amenazaq global en la que hace referencia a la capital de España. Aclara que es un mensaje para todos los infieles, a los que califica como "perros inútiles que vendieron el paraíso por este mundo, prefiriendo adorar a América y a los judíos en lugar de a Alá".

Aseguran, en un mensaje que reproducen sus yihadistas en redes, que "el Estado Islámico se expandirá y alcanzará a todos ustedes, a cada uno de ustedes llegaremos y Alá nos dará poder sobre ustedes y sus amos, no importa cuánto tiempo pueda tomar y cuán fuertes sean sus ejércitos, serán derrotados y ganaremos poder sobre ustedes. A pesar de una coalición global, no han logrado derrotarnos porque son débiles, asustados, impotentes, cobardes, temen a nuestras espadas más que a Alá, porque son personas que no tienen cerebro".

Recomiendan: "Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde, arrepiéntanse y salven sus almas antes de que sea demasiado tarde, piensen en ello, ¿para quién están trabajando? ¿Sus políticos corruptos y siempre mentirosos? ¿Vale la pena morir por ellos? ¿Vale la pena arder en el infierno por ellos? ¿Qué te pasa? Reflexiona con una mente clara, abierta e imparcial antes de que sea demasiado tarde".

"¿Qué tan estúpido eres? ¿Cómo puedes obedecer a algunas personas y desobedecer al Señor de toda la creación, Allah? Vuestro arrepentimiento es más amado para nosotros que cortaros la cabeza, así que arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde, y te alcanzaremos, no te sientas seguro ni seas arrogante. Ve a mirar a tu alrededor, ¿cómo terminaron todos los espías que capturamos? ¿Quieres terminar como ellos? Abandona este malvado camino de iblis antes de que sea demasiado tarde para arrepentirte".