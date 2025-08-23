El PP estalla por el estado de los aviones contra incendios del Gobierno: "Incompetencia y negligencia"

"Incompetencia y negligencia". Con estas palabras ha reaccionado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, a la información que desvela este sábado LA RAZÓN: el Gobierno no renovará hasta 2030 siete aviones, propiedad del Ministerio de Transición Ecológica, para la lucha contra los incendios.

En una rueda de prensa desde Logroño, la dirigente popular ha pedido analizar "los medios aéreos, las capacidades" con las que cuenta la Administración central y se ha preguntado: "¿Qué ha ocurrido?". Acto seguido, ha sacado a colación el informe del Tribunal de Cuentas que recogen hoy las páginas de nuestro periódico: "Ha sido claro y contundente". Y es que la flota Foca (avión anfibio) que depende del Ministerio de Transición Ecológica cuenta con medios "obsoletos y anticuados". En concreto, "ocho" están en mal estado, cuando hay un total de dieciocho.

"¿Dónde ha estado el Gobierno?", ha proseguido, "no ha estado haciendo los deberes. En esta emergencia, ante toda esta ola de incendios, sólo han podido funcionar diez aviones. No ha sido una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. Hablamos de incompetencia, pero también de negligencia", ha insistido Gamarra.

Conforme las llamas que han arrasado cientos de miles de hectáreas en las últimas dos semanas en España empiezan a estar bajo control, el principal partido de la oposición decide pasar al ataque. Frente a un Gobierno que se parapeta en las competencias de las comunidades para eludir su responsabilidad, el PP centra su denuncia en la falta de medios estatales.

Al respecto, Gamarra ha hecho alusión a otra información publicada por este diario y que alude a los medios que arrienda el Ejecutivo para este tipo de crisis. "Ha reducido en un 40% la capacidad de extinción de incendios de la flota aérea. De 85.600 litros a 50.100 litros" desde 2022, cuando el estallido de la guerra de Ucrania impidió a España contratar con aviones rusos. "¿Esto es un Gobierno competente? No. Es un Gobierno incompetente", ha martilleado la vicesecretaria popular.

Por otro lado, ha destacado el mal uso de "fondos europeos, competencia absoluta del Gobierno de España". En el capítulo de la "gestión forestal y prevención de incendios", destaca que "a un año de que termine el plazo para la ejecución de estos fondos, sólo el 20% han sido ejecutados". Es decir, según el PP han quedado "320 millones" de euros "sin ejecutar". Razón de más para ahondar en la crítica: "Nos encontramos con la ausencia de un Gobierno que piense en proteger a los españoles".

Sobre la reciente contienda política, agravada por la irrupción de la directora de Protección Civil, a la que Elías Bendodo llamó "pirómana", Gamarra ha lamentado que el Gobierno "intenta tapar la competencia con confrontación, polarización y crispación". Pedro Sánchez, ha dicho, "siempre responde igual", con "cortinas de humo". Cuando "más hace falta la cooperación entre todos, lo que pone en marcha es la absoluta deslealtad, a través de la mentira", ha apostillado.