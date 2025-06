La estrategia del PP con los socios de Sánchez: convertirlos en cómplices

Vox ha aprovechado la situación de debilidad que atraviesa el PSOE para subir el diapasón contra el PP. Y es que hay muchas miradas que se dirigen, precisamente, al principal partido de la oposición. Hay voces, tanto dentro como fuera del partido -y sobre todo en este ámbito-, que piden en privado tomar la iniciativa y presentar una moción de censura. Sobre todo, con el objetivo de retratar a los socios de Pedro Sánchez, que, de momento continúan sujetando al Gobierno, pese al escándalo.

Dentro del PP, reconocen en la dirección, que hay "ganas" de presentar esa moción, porque el momento es "insostenible". Sin embargo, mantienen la "cabeza fría" y recuerdan que, la decisión está en manos de Feijóo. En Génova pesa para tomar esa decisión la convicción de que si la moción de censura se pierde, acabará siendo un acto de "confirmación" a Pedro Sánchez, lejos de ser una iniciativa para erosionar al presidente del Gobierno. De fondo, quien podría sufrir en esa batalla, sería el propio PP, si la pierde. En Génova, por eso, piden calma. No tienen, por el momento, "interés en conceder al PSOE una victoria parlamentaria".

Un balón de oxígeno al Gobierno

El propio Alberto Núñez Feijóo ha descartado, de momento, presentar una moción de censura contra Sánchez, ante la convicción de que los socios no dejarán caer a Sánchez. Lo dejó claro el jueves, tras comparecer desde la sede de Génova. "No voy a darle un balón de oxígeno a Sánchez para que le ratifiquen como presidente del Gobierno, yo no soy socio de Sánchez, sino la única alternativa. Y sé lo que tengo que hacer".

Sin embargo, pese a la decisión del PP, Vox es quien presiona en este sentido exigiendo a los populares medidas contundentes, incluyendo la moción de censura. El jueves, su líder, Santiago Abascal, anunció que iba a suspender su viaje a Paraguay para regresar a España para" exigir una moción de censura y la dimisión del Gobierno". Así, este viernes, Feijóo ha querido contestar a Vox. "No sé a lo que se dedica Vox criticando a la oposición en estos momentos. Yo no voy a hacerlo, voy a invertir todo mi tiempo en cambiar al Gobierno de España", confirmó en un acto de partido en Guadalajara. En el PP llevan tiempo advirtiendo de que el objetivo de Vox ha dejado de ser el de hacer oposición a Sánchez, y denuncian que tienen "fijación" con "sustituir" a Feijóo.

La dirercción del PP, si bien ve que la legislatura no va más, todavía no quiere gastar la "carta" de la moción de censura. Y no lo quiere hacer por su poder total. No actuará, entonces, por la presión que pueda ejercer Vox, ni tampoco por la sensación que pueda cundir en el partido de que debe activarse la estrategia. De momento, todo pasa por seguir presionando a los socios, que sean ellos los que acaben estallando ante la presión. "Vamos a convertir a los socios en cómplices", avisan fuentes de la dirección.

En este sentido, las declaraciones en público de los portavoces del partido desde que ha estallado el caso Cerdán han pasado por poner el foco en los socios. "Estoy convencido de que nadie votó a ERC, Junts, PNV, Sumar o Podemos para ser cómplices de la corrupción. Deberían hacer un análisis de conciencia", les recomendó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. "Hoy si no hay una moción es porque los socios prefieren ponerse colorados justificando y encubriendo la corrupción socialista", les reprochó. " Si esos grupos quieren finaliza esta etapa de corrupción y de desmorone absoluto de las instituciones democráticas, podrán hacerlo, basta con una comunicación formal", les conminó. Más contundente todavía la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que criticó que los aliados "comparten su ansia de impunidad (en referencia a Sánchez) y ponen en riesgo la convivencia española".

Así, en el entorno de Feijóo aseguran que están a "un whatsapp de uno de los socios de Sánchez de presentar una moción de censura contra él". Así, los populares aseguran que cuando los aliados quieran dejar de serlo, ya "saben" dónde están. "De momento están apadrinando la corrupción del gobierno que han ayudado a crear y del partido que han decidido apoyar", censuran.