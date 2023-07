Los etarras acusados de asesinar a Giménez Abad dicen que ese día estaban en una fiesta popular y en el cine

El exdirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, "Ata", y la etarra Itxaso Zaldua han negado en la Audiencia Nacional que participaran en el asesinato de Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001. "Ata", que según la Fiscalía -que pide para el que fuera jefe "militar" de la banda terrorista una condena de 30 años de cárcel- fue el autor material de los disparos, ha asegurado que estaba con unos amigos en una fiesta en apoyo de las ikastolas en un pueblo del País Vasco francés, Senpere (Saint-Pée-sur-Nivelle). La otra acusada-para la que el Ministerio Público y las acusaciones que ejercen la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (Dyj) reclaman idéntica pena- ha afirmado que el día del atentado estaba en el cine en un centro comercial de Usúrbil (Guipúzcoa).

En la primera jornada del juicio por el asesinato del que en esas fechas era senador y líder del PP en Aragón -en la vista oral la única representación de los populares ha sido la del diputado madrileño Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ)-, los dos acusados se han desmarcado del atentado, uno de los 379 de ETA que continúa sin resolver.

Carrera Sarobe -a quien varios testigos identificaron como el terrorista que disparó a Giménez Abad a bocajarro cuando se dirigía con su hijo menor de edad a ver un partido del Real Zaragoza en el estadio de la Romareda-, ha explicado que ese día se desplazó "como todos los años" desde el municipio navarro de Arantza, donde vivía, hasta Senpere. "Es una fiesta que todos los años íbamos los amigos y ese año también estuvimos ahí", ha contado, añadiendo que "en un momento dado les hacía falta gente que les echara una mano" en una "txozna" y estuvo ayudando "en la barra".

"No tuvimos nada que ver"

"Ata" -que solo ha contestado a las preguntas de su abogada- ha negado cualquier vinculación con el atentado. "No he participado en esos hechos", ha insistido antes de asegurar que, aunque le ha costado acordarse de dónde se encontraba ese día, "de lo que estoy absolutamente seguro es de dónde no estaba", en referencia a que no se encontraba en la capital aragonesa.

Y aunque ha reconocido que formó parte del "comando Basajaun" y que estaba en contacto con la dirección de ETA en Francia a través de comunicaciones, ha reiterado que no participó en el asesinato. "Ni yo ni el "comando Basajaun" tuvimos nada que ver con la muerte del sr. Giménez Abad", ha mantenido ante el tribunal, presidido por el magistrado Francisco Vieira.

Respecto a la otra acusada, ha afirmado que en esa época "no conocía" a Itxaso Zaldua, pues la conoció "años más tarde en el sur de Francia".

Zaldua -que sí ha contestado a las preguntas de las acusaciones- ha negado que formara parte del "comando Basajaun" y aunque sí ha reconocido su pertenencia a ETA, ha asegurado que sus primeros contactos con la banda terroristas fueron en la primavera de 2001, cuando se trasladó a Francia y le propusieron "reforzar las estructuras" de ETA. "Yo no he estado nunca en un comando", ha subrayado.

"Esa acción me impactó"

La acusada ha afirmado que el día del atentado estaba en el cine en un centro comercial de Usúrbil, y no en Zaragoza, donde solo ha estado en una ocasión, "de viaje con mis padres, en la Pilarica". Según ha dicho, se enteró del atentado en el párking del centro comercial. "Yo no me acuerdo de todas las acciones de ETA, pero sí me acuerdo de algunas y esa me impactó", ha referido. Dice que dentro de "la dureza de todas las acciones de ETA", esa le pareció "dura" porque escuchó por la radio "que había un niño" (en referencia a que el político del PP iba acompañado de su hijo).

Respecto a una nota manuscrita intervenida al exdirigente de ETA Juan Fernández Iradi, "Susper", en la localidad francesa de Tarbes en diciembre de 2002 (que ha resultado clave para que los investigadores la sitúen en el "comando Basajaun"), Zaldua ha admitido que la escribió ella, pero ha precisado que formaba parte de las comunicaciones de la dirección de ETA que se encargaba de trasladar a España cuando ejercía de "correo" de la cúpula terrorista. Era, por tanto -según su versión- una nota interna que se limitó a transcribir.

Hasta ese primer contacto con ETA en 2001, ha relatado, en Hernani "cuidaba niños, trabajaba en una sidrería, estaba en Ekin, donde a veces cobraba algo y otras no...". En primavera, "me proponen ir a un pueblo de Francia para una cita, a la que asisto, más que nada me preguntan por la situación política; saben de mí, saben que estoy en Ekin". Según su versión, le proponen hacer de "correo" llevando misivas "a diferentes sitios y personas" dos veces al mes que recogía en "un buzón" acordado "en una zona de mi pueblo". Ya en 2004, ha añadido, Peio Esquisabel, exjefe "militar" de la banda terrorista, le propuso "ir a Francia a reforzar las estructuras de ETA".

Por la espalda y a bocajarro

Según el relato de hechos de la Fiscalía, a las seis y media de la tarde de ese 6 de mayo de 2001, cuando Giménez Abad y su hijo Borja se dirigían al estadio de la Romareda, caminando por la céntrica calle Princesa, Carrera Sarobe «se aproximó a ellos y disparó por la espalda y a bocajarro» al político aragonés, que entonces tenía 52 años, «y continuó disparando mientras caía y cuando ya se encontraba tirado en el suelo». Todo ello, precisa, «en presencia de su hijo menor de edad». Tras cometer el asesinato, huyó del lugar acompañado por una mujer.

El senador del PP recibió el impacto de tres proyectiles de 9 mm Parabellum disparados por una pistola semiautomática de la marca HS. Uno de ellos le alcanzó en la zona lumbar derecha, otro en el glúteo y el último en la región occipital, falleciendo en el acto por un shock traumático y hemorrágico. ETA reivindicó el atentado el 26 de julio de ese mismo año mediante un comunicado publicado en el diario «Gara».