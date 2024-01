Feijóo avisa de que "todo está previsto para que Puigdemont venga a España, con el perdón y se le pida perdón"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha hecho una radiografía de lo que va a ser esta legislatura, con un PSOE "mutado" y consideró que, tras la amnistía y las elecciones catalanas se podrá ver mejor cuánto tiempo dura.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Feijóo resumió lo que está ocurriendo mediante la "teoría de juegos" donde recordó que existen tres de ellos que están predominando en esta legislatura: el dilema del prisionero, de la caza del ciervo y el "juego del gallina".

Apuntó que, el que está ahora ocurriendo, es el de la "caza del gallina" que, explicó, consiste en dos conductores que conducen a gran velocidad y siempre pierde el "gallina". En política, dijo, parece que está ocurriendo igual donde hay dos "kamikaces" y siempre pierde en esa negociación el mismo, -Sánchez- y también los españoles.

Feijóo recordó que encaja muy bien este "juego" en lo que se vivió en la votación de los decretos que llevaba el Ejecutivo al Congreso y apuntó que "el juego del gallina" será lo que predomine en esta legislatura cuando el Gobierno, recordó, llegó sin acuerdo a la votación de los decretos y "empezó a ceder y ceder" en cuestiones que nadie sabía que había sobre la mesa y "engañó a los propios socios que votaban los decretos".

Y es que, recordó que, en la cesión de inmigración que hizo el Gobierno el pasado miércoles, destacó que Canarias votó, pero no sabía que se negociaban las competencias de inmigración que tanto le afecta a ellos también; ERC tampoco lo conocía cuando son los que gobiernan en Cataluña y el propio PSOE votó a favor y lo aplaudió cuando el propio Sánchez consideró a Junts como un "partido xenófobo".

Los "juegos de los desequilibrios" serán los que predominen en esta legislatura además de "un presidente sin cartera, con ministros que no saben ni lo que se negocia". Consideró que el Gobierno "estará el tiempo que quiera, no el presidente sino un expresidente de Cataluña. El Gobierno va a tener que humillarse todos los días", destacó como resumen de legislatura.

Feijóo no sabe cuál es la próxima "línea roja" del Gobierno pero cree que el presidente "tampoco lo sabe" y "hay indicios racionales" de que lo próximo pueden ser indultos, por ejemplo, a los que tienen delitos de sangre ya que en el Congreso se está tramitando la despenalización del enaltecimiento al terrorismo como primer paso.

Esta legislatura es la primera vez que hay un partido registrado como "grupo parlamentario plurinacional", apuntó Feijóo, aunque lo llamemos Sumar y "fuera de esa coalición no hay gobierno" y además, está Bildu, Junts, PNV, partidos que "no creen en la unidad territorial de nuestro país y su objetivo fundacional es reestructurar la existencia de naciones y hacer un movimiento político desvertebrador". Esto durará, dijo Feijóo, "lo que quiera Puigdemont".

Sobre la ley de amnistía, "el hito de esta legislatura", apuntó que "sin ella este Gobierno no existiría". Denominó esta ley como "un gran fraude ante los votantes del PSOE, un "ejercicio de corrupción política -por cambiar igualdad por votos- que amnistía a unos políticos por votar a un gobierno -lo que evidencia que la ley no es igual para todos; es intercambiar poder por impunidad", sentenció. "Es decir que se pueden cometer delitos de corrupción, de malversación y de terrorismo siempre que se apoye al gobierno y pedirles perdón".

Además, recordó que está todo previsto para que vuelva Puigdemont a España y "para que le pidamos perdón".

"El legislativo tiene limitaciones"

Feijóo recordó el encierro que tuvo lugar en Toledo con su comité de dirección con más de 20 horas de trabajo. En un momento en el que están haciendo "oposición" los aliados del Gobierno indicó como una "anomalía" en esta legislatura. "Estamos viviendo una extorsión a los españoles importante" ya que no hay precedentes en la UE. Apuntó que los socios deberían estar en un supuesto de "abstención" porque todos ellos son los beneficiados. Indicó que la Cámara no puede votar leyes que estén en contra de la Constitución porque, de lo contrario, no hay democracia. "No tienen competencias para aprobar normas que van contra la Constitución. El poder legislativo tiene limitaciones", porque si las quiebra, "esto deja de ser una democracia", dijo.

La amnistía, la entrega de Pamplona a Bildu -primer pacto del pacto encapuchado- que es poner los votos del PSOE y ponerlos a disposición de Bildu, el mediador salvadoreño experto en guerrillas y advirtió de que "cuando se rompe la estructura arquitectónica de un país es muy difícil repararla". Feijóo recordó que había una oportunidad histórica, entre PP-PSOE, con 258 escaños, pero "se negó por parte del PSOE" y los independentistas serán quienes redacten las leyes. "Antes, el Estado intentaba controlar los movimientos independentistas, y ahora los independentistas intentan controlar al Estado".

Será mañana cuando se vote la modificación del artículo 49 del programa electoral, aunque aclaró que el programa que este Gobierno está llevando a cabo es el de Junts.