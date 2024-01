Sánchez quita hierro a la cesión de inmigración a Junts: "El control de fronteras pertenece al Estado"

Tras una semana convulsa, marcada por el pulso de Junts al Ejecutivo, que no sólo puso en jaque la aprobación de los decretos anticrisis sino que dejó constancia de la debilidad del Gobierno, Pedro Sánchez regresa para hacer lo que mejor se le da: campaña en los medios. Y es que, lejos de dar la batalla en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno opta, siempre que puede, por dar la réplica frente a las cámaras y los micrófonos. "Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras, así como la lucha contra el tráfico de humanos pertenece al Estado", ha manifestado Sánchez en alusión al polémico pacto con el partido de Carles Puigdemont que permitió sacar adelante su decreto ómnibus.

Así se ha manifestado en una entrevista en "Las Mañanas de RNE", con Íñigo Alfonso, donde ha sido preguntado por esta cuestión y si ese acuerdo con Junts afectará a las competencias de la Policía Nacional, tal y como han denunciado los agentes. Sánchez ha optado por mantenerse en la ambigüedad y lejos de aclarar este asunto ha insistido en su argumentario: "Las políticas de control de fronteras están en manos de la Administración del Estado". Una afirmación que, según explica, no excluye que se llegue a acuerdos con las distintas comunidades autónomas dentro de sus competencias para ver cómo se articula el control de la inmigración irregular.

Y si bien en los últimos días se ha hablado mucho de la similitud entre las políticas de inmigración de Junts y Vox, Sánchez ha defendido a los de Carles Puigdemont, al asegurar que la única formación xenófoba "es la que ha introducido el PP en las instituciones, con Vox". Eso sí, a la hora de explicar las diferencias migratorias entre la formación independentista y la de Santiago Abascal, el jefe del Ejecutivo a tirado balones fuera para reivindicar que "en Cataluña, las políticas de migración son muy distintas a las que aplica Vox, allí donde gobierna".

Tampoco ha querido entrar en materia, al ser preguntado por las duras críticas del dirigente socialista Emiliano García-Page, quien llegó a decir que España es un "laberinto sin salida". El jefe del Ejecutivo ha quitado hierro a estas declaraciones y ha desviado su discurso: "Trabajamos sobre coyunturas concretas. Es importante saber cuál es el horizonte de legislatura para los próximos años: creación de empleo, derechos (gracias a las políticas progresistas) y, finalmente, la convivencia". Y es que, a su juicio, y pese a las críticas que llegan incluso desde las filas socialistas, el hecho de que "se incorpore a Bildu, ERC y Junts a la democracia española es una extraordinaria noticia". En este punto, Sánchez ha vuelto a su mantra y ataque contra la formación de Alberto Núñez Feijóo al que acusa de remar a contracorriente y oponerse a "revalorizar las pensiones o bonificar el transporte".

Sin embargo, pese a alabar los avances con los partidos independentistas, Sánchez se muestra reacio a hablar de "pactos" con estas formaciones. "Qué entendemos por pactos. En mi gobierno no hay ningún ministro de EH Bildu, ERC o Junts. Pactar es lo que ha hecho el PP con Vox en algunos gobiernos autonómicos", asevera el jefe del Ejecutivo. Es más, ante la insistencia Íñigo Alfonso sobre el pacto con Junts, que le permitió sacar adelante su decreto ómnibus, Sánchez se ha limitado a decir que más que un pacto "tenemos un acuerdo de entendernos, para facilitar la gobernabilidad y superar una crisis territorial muy complicada".

En esta línea, el presidente del gobierno ha restado importancia a lo que ocurrió el pasado miércoles en el Senado, cuando el Ejecutivo se vio acorralado por Junts. "En un parlamento fragmentado, el lograr votaciones ajustadas en favor de la mayoría es el camino, es la normalidad". Asimismo, ha señalado que también "hemos perdido un decreto ley muy importante por Unidas Podemos. Podrán descolgarse de medidas y habrá momentos en que estemos en minorías en el Congreso". Una situación que no parece preocuparle: "Yo voy a sudar la camiseta hasta la última gota por conseguir nuestro objetivo de creación de empleo, derechos y convivencia".

Es viable políticamente algo que cuenta con el rechazo mayoritario de los españoles. Hay mucho escepticismo, como ocurrió con los indultos, incluso entre nuestras propias filas. Tengo que hacer pedagogía, lo admito. Pero ahí están los resultados en Cataluña, la primera fuerza política son los socialistas.

La única verdad es la realidad, el 23J los españoles hablaron y han dicho al PSOE que quieren una ley de amnistía. Admite no haber tenido ningún contacto con el líder de Junts: "No se dan las condiciones, cuando se apruebe la ley de amnistía me reuniré con Puigdemont y Junqueras".

Sobre la renovación del CGPJ: "Nosotros nos ponemos en manos de la Comisión Europea", pero no se abre a cambiar el sistema de elección de los jueces, ya que, a su juicio, el PP solo busca que esa elección no sea refrendada por el Congreso de los Diputados.

He llegado a tres preacuerdos con el PP para renovar el CGPJ. No tenemos un líder de la oposición autónomo. Le plantan dos informaciones en la derecha mediática. Lo que es una evidencia es que cuando gobernó el PP se hicieron dos referéndums de independencia, desde que yo soy presidente el único partido que no respeta la constitución es el PP". Así, acusa al PP y a Vox de lanzar una cortina de humo sobre la amnistía para tapar lo importante.

También ha apuntado la necesidad de que se abra una investigación en las comisiones parlamentarias sobre temas como que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan perseguido a rivales políticos.

En lo que a la crisis de los pélets no la ha provocado el Gobierno de España sino que ha reivindicado la ayuda con la Xunta para acabar con esta crisis. "Falta total de honestidad, porque han mentido, y también de transparencia". "Nosotros hemos tendido la mano a la Xunta de Galicia", ha concluido.