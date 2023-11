Feijóo avisa a Sánchez de que "quien llega con deshonra se irá con deshonra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo agradeció a los miles de españoles que acudieran a la llamada en todas las plazas de España. Era la primera vez que los populares convocaban a los españoles en las plazas, con una Europa "muy pendiente" de lo que está ocurriendo que, además, "tiene el infortunio de que su presidente de turno -Pedro Sánchez- quiera romper la convivencia entre todos". "Sé que no acudís solo los votantes del PP, porque esto va mucho más allá de partidos y del quién ha votado a quien" advirtiendo de que la defensa de la democracia y la igualdad "traspasa a militancias políticas.Tenéis principios y no estáis dispuestos a que os los arrebaten, porque os importa el país que tenemos y que queremos".

Feijóo aseguró que "vamos a estar a vuestro lado" y garantizó él no va a fallar a España, "no al país que han inventado en un despacho de dos en dos".

Apuntó que España tendrá un presidente "que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios". Y es que, "el presidente del Gobierno de España no puede ser objeto de una compraventa". Clamó por la democracia, justicia y dignidad porque solo eso "es la presidencia del Gobierno de España. Lo demás, no es nada".

El presidente de los populares escuchó a los manifestantes que coreaban: "España no se vende, España no se vende" y respondió: "Efectivamente, España no se ha vendido nunca y han querido ocultar que han perdido las elecciones" recordando que nunca antes, en una democracia, ha sido presidente del Gobierno alguien que ha perdido. "Nosotros estaremos orgullosos en el lugar en el que nos ponga España, pero lo estaremos tras haber ganado las elecciones porque tampoco eso no nos lo pueden quitar". Criticó el intento de arrinconar a millones de españoles" que votaron democracia, cambio y libertad mientras tratan de arrebatársela con engaños. "Ahora insultan a la mayoría cívica que defiende la igualdad" y ensalzó la firmeza y la serenidad como arma para defender la convivencia. "Quien llega con deshonra se irá con deshonra", sentenció, en referencia a cómo logrará Sánchez la presidencia del Gobierno al tiempo que garantizó que los españoles, a pesar de todo, "recuperarán la libertad, la igualdad y la dignidad".

Ante las protestas que se han dado durante ya nueve noches en las puertas de la sede del PSOE en Ferraz, donde grupos ultras se encaran con los policías de lanzando petardos, botes de humo, botellas de cristal o latas, Feijóo indicó que "intentan hacernos pasar como una minoría violenta que se dedica a reventar las manifestaciones" pero subrayó: "Nosotros decimos no, nosotros estamos con el cumplimiento de la ley, defendemos a la Policía, a la Guardia Civil.Son ellos los que no cumplen la ley y los que utilizan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y los que aprueban leyes contra ellos. "No a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad, sí a la España de ciudadanos libres, iguales y con futuro".

"No nos vamos a rendir"

Feijóo advirtió de que, aunque "lo seguirán intentando" que sepan que "no nos van a intimidar, ni frenar, ni parar en la defensa de la igualdad de los españoles ni vamos a renunciar a ninguna conquista democrática. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que podamos otra vez votar" porque, lo que se está haciendo es "lo contrario a lo votado" y se preguntó el porqué le tienen miedo a las urnas. "Lo que se votará en el Congreso será lo contrario a lo votado en las urnas".

El líder del PP destacó que lo único que ha unido Sánchez es "a miles de españoles diferentes, de lugares distintos y de ideología diferente, desde el PSOE hasta Vox, para decir que no estamos dispuestos a dar un paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en lo últimos 45 años". Ha unido a quienes "defendemos la igualdad ante la ley, ante los presupuestos, ante la justicia y ante el gobierno que ha de ser de todos" porque, reiteró, "no han sido las urnas, es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí sobredimensionando la representación del independentismo" y es que con menos del 6% de los votos no puede decidir sobre el 100%. Advirtió de que el independentismo ha encontrado un "atajo" en Sánchez: "Su falta de escrúpulos".

Feijóo pidió que no llame convivencia a la conveniencia ni cambio de opinión a mentir y "que no diga que todo lo hace en nombre de España porque todo lo que hace, lo hace en contra de España". "Hace de sus necesidades personales problemas personales, de su avaricia, inmoralidad y humillación".

Y es que, Sánchez cuenta con el voto a favor de los socialistas "que le deben su nómina", pero hay miles de miembros del PSOE del que sus trabajos no dependen del líder del PSOE y no están de acuerdo. Retrató a los socios del candidato a la presidencia del Gobierno: tendrá el voto de todos los que explícitamente están "en contra de España" porque "su proyecto no es España si no es él y nadie más que él". "Su único mérito es pagar cheques en blanco que tendrá que pagar los españoles con su dignidad".

Cesiones que deberían llevarle a dimitir

También, el líder del PP hizo una radiografía de quiénes son los socios de gobierno de Sánchez y las cesiones que ha asumido para llegar a revalidar la presidencia del Gobierno: La mentira continuada, la entrega a Bildu -el partido que no condena los secuestros y heredero de una banda terrorista-, cambiar presupuestos por presos; Hacienda somos todos, menos los independentistas; la Seguridad Social somos todos, menos los nacionalistas; el borrado de los delitos de corrupción y malversación; girar la postura de Fiscalía, tras las elecciones; cambiar leyes a la carta de los que delinquen, el sometimiento de la justicia al interés político, abrir la puerta a los referendos de secesión, privilegios de unos pocos a cambio de la mayoría. "Quien firma esto tendría que presentar su dimisión".

El líder del PP dijo que él no lo hará, y se mostró convencido de que "los españoles democráticamente" lograran terminar con el "abuso" con la "verdad, el apoyo entre todos y la razón" y así, dijo, "ganaremos entre todos".