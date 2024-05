Feijóo carga contra Tezanos, "un señor que se gasta 20 millones de nuestro dinero en encuestas falsas"

Tras el baño de masas que se dio este domingo en Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que jamás pensó que tuviese que manifestarse en España "por la libertad de expresión y la independencia judicial". Así ha defendido la concentración en la madrileña Puerta de Alcalá contra la ley de amnistía, una norma que "no pasó por las urnas" y ante la que todos los partidos, salvo los independentistas, se comprometieron delante de los electores a no aprobarla. Sobra decir que la realidad retuerce lo prometido y que los hechos acreditan "además de que nos han mentido, un supuesto de ilegalidad".

En este punto, el presidente del PP ha advertido de que la ley de amnistía, hecha a medida para los implicados en el "procés", incurre en 16 supuestos de inconstitucionalidad, como refleja el informe de los letrados del Senado. "Es la primera vez en 46 años de democracia española, que se va aprobar una ley con el informe de una Cámara, que alega que se incumple en 16 supuestos". El jefe de la oposición se ha manifestado así en el programa "Más de Uno", de Carlos Alsina, donde ha recordado que el acto convocado por el PP ayer, era también una repuesta ante los ataques del Ejecutivo a los medios de comunicación y la independencia judicial. "Hemos visto que el Gobierno tiene problemas con los medios de comunicación, cualquier medio que le critique es un medio hostil. Además, el Ejecutivo considera que en nuestro país hay "lawfare", es decir, que hay corrupción judicial", ha matizado. Y si bien no tiene prevista ninguna otra manifestación, no dudaría en hacerlo si fuera necesario.

¿Por qué no intervino Dolors Montserrat en el acto de ayer, cuando era la protagonista? Pues, según el líder del PP, "porque ya parecían muchos", al intervenir también el candidato europeo Fernando Savater y la candidata venezolana Corina Machado. Así, no ha dudado en reconocer su error y admitir que quizá "deberían haberle dado un hueco" porque, hoy por hoy, es "su principal activo, la persona que mejor conoce Bruselas y defiende el Estado de Derecho".

Las encuestas de Tezanos

A la hora de hablar de las encuestas, Núñez Feijóo recurre al "escepticismo" gallego y denuncia lo desapercibido que pasa ya el hecho de que "un señor se gaste 20 millones de nuestro dinero en encuestas falsas. El señor no es otro que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. El mismo que pronosticó la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Galicia (no fue así) o el que aventuró que la presencia del PP en el País Vasco sería testimonial, y según señala Feijóo, "fuimos los que más subimos en votos y escaños". Así las cosas, y tras lograr también 15 escaños en Cataluña, superando a Vox, el líder del PP pide prudencia y que se le permita "jugar el partido y hace campaña para las europeas".

No obstante, Feijóo lo tiene claro: "Sería un fracaso perder las elecciones europeas. El objetivo es ganar al PSOE, ser primera fuerza y junto con el PP europeo, ser el partido que dirija Europa". Por ello, insiste, "salimos a ganar", aunque recuerda que el PP tiene 13 escaños y los socialistas, 21. Y un apunte más, "las elecciones europeas son una cosa y las generales, otra".

En el horizonte europeo, Feijóo ha aclarado sus palabras sobre Giorgia Meloni y la polémica surgida. Lo ha hecho con un contraataque al PSOE, el mismo que defiende el diálogo con Meloni, cuando se trata de la candidata socialista a las europeas, Teresa Ribera. A juicio del líder popular, no es de recibo que "por decir algo similar" se le asocie con la ultraderecha europea. Tras tachar de "cínicos" a los socialistas, ha reiterado que su partido no pactará con la extrema derecha en Europa y que Meloni, defiende el Estado de Derecho y se declara proeuropea. Y aquí ha tirado de comparación: "Al igual que el señor Page no es homologable con lo que el PSOE dice o hace, la señora Meloni no es homologable al señor Orban".