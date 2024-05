Sánchez resiste a sus últimas crisis y Feijóo mantiene su victoria el 9J

Hasta ahora, prácticamente la totalidad de las encuestas sobre las elecciones europeas del 9J, salvo la del CIS, auguran una clara victoria del PP. Sobre todo después de los últimos episodios que han rodeado y salpicado al Gobierno, que le han abierto una serie de frentes difíciles de gestionar y que poco a poco han ido debilitando tanto al PSOE como a sus socios de coalición, que en esta contienda europea pugnan por liderar ese espacio a la izquierda de los socialistas. Y es esta realidad la que también se desprende del último sondeo de NC Report para LA RAZÓN, que si bien sigue esa línea, muestra como los últimos tropezones del Ejecutivo (principalmente las crisis diplomáticas abiertas con Argentina e Israel) aún no le pasan factura a los socialistas. De ahí que respecto a la encuesta de la pasada semana apenas varíen los resultados, dejando al PP como vencedor en este plebiscito con 24-25 eurodiputados (los mismos que hace siete días) frente a los 19 del PSOE (18-19 en el anterior sondeo).

Así que por el momento, y pese a que en el marcador global respecto a las elecciones de 2019 los de Pedro Sánchez se dejarían dos europarlamentarios, los socialistas consiguen salvar los muebles una semana. Algo que también ocurre entre sus socios, de Gobierno y de coalición.

En concreto, Dolors Montserrat obtendría para el PP esos entre 24 y 25 asientos, lo que supone un 36,1 por ciento de votos, apenas 0,2 puntos menos que la pasada semana. Este resultado implica hasta doce escaños más para los populares en comparación con los comicios de hace cinco años, cuando obtuvieron 13 con el 20,2 por ciento de las papeletas. Esto es: 2,8 millones de votantes más.

Frentes abiertos en el Gobierno

De esta forma, Alberto Núñez Feijóo vencería en este choque aprovechando esa debilidad de Pedro Sánchez, que ve cómo en estos años va perdiendo apoyo ciudadano y parlamentario, asediado por el «caso Koldo», las crisis internas, las luchas en el seno de la coalición de Gobierno, la parálisis legislativa (con la amnistía como única ley por la que batallan), los choques diplomáticos... Y son varios los datos que explican cómo el PP le está comiendo cada vez más terreno al PSOE.

Por un lado, los populares le roban a los socialistas 659.000 votos de 2019 (el 8,9% de su electorado). Y además, hay más de 1,2 millones de ciudadanos que entonces votaron al PSOE que hoy no solo no elegirían la papeleta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sino que directamente no acudirían a las urnas el próximo 9 de junio, convirtiendo a su formación en la que más exvotantes manda a la abstención. Junto a esto, otro dato a tener en cuenta: uno de cada tres jóvenes que participarán por primera vez en una cita electoral dará su apoyo a Montserrat. En concreto, de los 1,5 millones de «novatos», medio millón votará PP.

Trasvase de votos elec. europeas 2024 T. Gallardo La Razón

Así, el PSOE únicamente conservaría al 66,9% de sus votantes de 2019, situándose en total en los 5,7 millones (1,6 millones menos) y obteniendo esos 19 escaños, que suponen el 27,9 por ciento de las papeletas, apenas 0,7 puntos más que hace una semana.

Y si los resultados en la cabeza de la tabla son casi una fotocopia de los de la última encuesta de NC Report, en las demás posiciones la situación es muy similar. En tercer lugar se situaría Vox, con seis escaños y el 9 por ciento de los votos. Así, en candidato de Santiago Abascal, Jorge Buxadé, igualaría sus cifras de hace siete días y mejoraría las de 2019 con dos escaños más.

Sumar gana a Podemos

Sumar se colocaría de nuevo en cuarta posición con cuatro eurodiputados (uno menos que hace una semana), mientras que Podemos sería quinto con dos escaños. Juntos igualan el resultado que en 2019 consiguió Unidas Podemos. De esta forma, y pese a la lucha en la que están inmersos por el liderazgo de su espacio, ambos salvarían los muebles conservando esos seis escaños de la izquierda a la izquierda del PSOE, aunque la vencedora de esta pugna entre ambas formaciones sería la vicepresidenta Yolanda Díaz, con su candidata Estrella Galán, frente a Irene Montero.

Y es que Sumar se queda con el 35,3 por ciento (797.000 votantes) de los que en las pasadas elecciones europeas apoyaron a Unidas Podemos, que también manda otro 11,8 por ciento al PSOE (267.000) y un 29,1 por ciento (658.000) a la abstención.

De nuevo, esta imagen de poco movimiento en los resultados también llega a los aliados del PSOE en el Congreso de los Diputados. Por un lado, Ahora Repúblicas (ERC, Bildu, BNG y Més) lograría tres escaños, los mismos que en 2019 y que en el anterior sondeo. Por otro, Junts sí que vería menguar sus apoyos de hace cinco años y de tres europarlamentarios pasaría a entre uno y dos (423.000 papeletas menos). Eso sí, en estos últimos siete días los de Carles Puigdemont, con Toni Comín al frente, han ganado 0,2 puntos en intención de voto.

Y tampoco se mueve el marcador de Ceus, la coalición en la que se integran, entre otros, el PNV, Geroa Bai o Coalición Canaria: mantienen su único representante en Europa.

Por último, y aunque la pasada semana la encuesta de NC Report apuntaba que Se acabó la fiesta (con el activista Alvise Pérez al frente) podría lograr un escaño (1,4 por ciento), ahora se quedaría fuera al caer hasta el 1,2 por ciento.