Feijóo, contundente contra Sánchez: "La Moncloa está investigada por corrupción"

Alberto Núñez Feijóo no da respiro a Pedro Sánchez con el presunto "caso Begoña Gómez". Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder del PP ha acusado a Sánchez de "mentir" por ocultar que su esposa está investigada ya que lo "sabía todo y lo tapó" en el Congreso y en las entrevistas en los medios de comunicación. "La Moncloa está investigada por corrupción", ha afirmado Feijóo. "¿Por qué miente tanto?", ha preguntado el líder de los populares.

"No se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa", ha agregado un Feijóo que ha estado contundente contra un Sánchez que está cada vez más contra las cuerdas por el "caso Begoña Gómez" que investiga el juzgado de instrucción 41 de Madrid. De hecho, Feijóo ha recordado que no solo el juzgado 41 investiga a Begoña Gómez, sino que también la Fiscalía europea ha entrado en juego y ha pedido información para saber si los fondos europeos están afectados por las adjudicaciones que involucran a su esposa. "¿Es fango, también?", ha ironizado el líder popular.

Feijóo ha exigido a Sánchez que "no use más excusas" y ha hecho referencia al "pueblo argentino" por el conflicto diplomático que ha abierto con Javier Milei y la "noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí". "No lo use para no darle explicaciones al pueblo español", ha señalado.

El presidente del Gobierno, por su parte, ajeno a dar explicaciones sobre el caso que cerca a su entorno más próximo, ha replicado a Feijóo acusándole de engrasar la máquina del fango. “Fango y más fango”, le reprochó, para después asegurar que mientras la oposición podrá “seguir chapoteando en el fango, nosotros vamos a seguir gobernando”. El presidente aseguró que el objetivo de la oposición es el de seguir “cultivando” la “máquina del fango para ocultar los éxitos de país” y recordó algunos de los logros de la legislatura, como la baja inflación o los datos de cotización. A juicio del presidente del Gobierno, la oposición “usa” la máquina del fango para “ocultar los gobiernos de la vergüenza con Vox”.

El Ejecutivo no se ha salido en toda la sesión de control de la estrategia de acusar a los populares de utilizar la "máquina del fango" y ha eludido así dar ningún tipo de explicación sobre la imputación de la esposa del presidente del Gobierno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo volvió a intentar con una pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Sin embargo, la también ministra de Hacienda volvió a incidir en cargar contra la oposición. "Llevan más de dos meses chapoteando en ese barro. Lo que no consiguen a través del liderazgo de Feijóo o con una propuesta de país, lo intentan hacer a través del desgaste, de la mentira y de convertir la calidad del debate público en lamentable". El Gobierno ya empieza a enarbolar el discurso de no sé de qué me hablan. "A nadie le interesa lo que ustedes hablan", zanjó Montero.