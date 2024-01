Feijóo exige a Cerdán y Turullo que comparezcan juntos y expliquen el traspaso de la política migratoria a Cataluña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha presidido la reunión plenaria de los Grupos parlamentarios de Congreso y Senado el mismo día donde el Congreso celebra un pleno monográfico para aprobar el artículo 49 de la Constitución con el fin de modificar el término "disminuido". "Tenemos la responsabilidad y el deber moral de que, un partido de Estado, siga gestionando la política parlamentaria". Por ello, aseguró que "hoy es un buen día para todos los que creemos en la igualdad sin excepciones" en referencia a sacar adelante la reforma de artículo constitucional algo que, recordó, el PP llevó en el programa electoral y defendió en la pasada legislatura. "Saldamos una deuda histórica con las personas con discapacidad en nuestro país". Asimismo, apuntó que "hemos impedido que el Gobierno y sus socios puedan utilizar ese artículo para fines espúreos que van contra los ciudadanos". Feijóo lamentó que el debate de hoy sea "una rareza" de esta legislatura por lo que pidió que se esfuercen en trabajar trayendo a la Cámara todas las iniciativas que se sometió en las urnas "sin contrapartidas ocultas, sin trampa ni cartón y sin aparejar medidas que los españoles tengan que pagar en calidad de chantaje a los independentistas".

En la primera reunión conjunta de parlamentarios, el presidente del PP agradeció a su Grupo su trabajo. Recordó cómo, la "debilidad del gobierno" ha hecho que tengan que trabajar con "intensidad" ya que la falta de mayoría del Gobierno en el Congreso y la mayoría que tiene en el Senado. Feijóo pidió a su grupo que "trabaje más y más que nunca en lo que dura la legislatura". Apuntó que su responsabilidad es "mayor que hace una semana" ya que se "es mayor la amenaza que supone el Gobierno". Existe una mayoría en el Congreso que no puede gobernar porque "los independentistas son los verdaderos protagonistas de la vida nacional y del Congreso". Por ello, anunció una acción "sin tregua" para defender la Constitución en nuestro país.

Feijóo recordó que "el PP no ha elegido la gravedad de la situación" y por ello, garantizó que desde su formación política, "emplearemos todos lo recursos democráticos que nos da el Estado de derecho". Sánchez, dijo, está abonado al "desguace constitucional", una aventura política que "nos está saliendo muy cara a los españoles con una aceleración del ritmo de cesiones" recordando que en la pasada votación se aceptó abrir la puerta a coaccionar la libertad de las empresas para ubicarse en un territorio, invertir los impuestos de los españoles a cómo decida en la lista de ERC y Junts, trocear España y expulsar la escasa Policía Nacional en Cataluña "sin explicar a nadie lo que se ha acordado".

Respuestas públicas

Ante la reunión que tendrá lugar este miércoles el número tres del PSOE, Santos Cerdán, con el secretario general de Junts, Jordi Turull,el líder del PP reclamó que den una rueda de prensa conjunta para explicar qué significa la "cesión integral de inmigración" y las competencias que han acordado transferir o delegar y que Turrull explique delante de Cerdán cómo las van a ejercer en Cataluña. También quiere que Cerdán explique qué significa el "colorín colorado" que reclaman los independentistas si no hay referéndum y si el PSOE aceptará el referéndum que exige Junts. "¿Alguien que cree que las cesiones y los pactos van a acabar aquí?, no", respondió el mismo y puso de ejemplo lo ocurrido en Pamplona donde los socialistas entregaron el ayuntamiento a EH Bildu.

Feijóo destacó que, en estos momentos, "nadie puede asegurar que no habrá indultos a los terroristas de ETA, que no habrá referéndum o una España troceada con una política migratoria" para cada región. "Estamos más cerca de ver una foto de Sánchez con Puigdemont que verle rindiendo cuentas".

A pesar de todo, aseguró que "ninguna mentira tapará que los ciudadanos escuchen la verdad ni ningún escándalo quedará sin respuesta política y social".

Más plenos

Con el fin de dar la voz a la mayoría de los españoles el Grupo Popular han decidido que, como la soberanía nacional reside en las Cortes Generales "vamos a proteger las Cortes" después de que ha visto que el Congreso "ha sido entregado a las minorías y es un foro de chantaje". Por ello, agradeció a su Grupo la responsabilidad y anunció que se incrementan las sesiones del Senado en "tres plenos al mes" con el fin de devolver el protagonismo de la vida parlamentaria en nuestro país. "Vamos a contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso donde las minorías mandan" para que así se puedan pedir los informes preceptivos cuando se aprueban leyes. "Vamos a invertir la mayoría del Senado en poner las cortes al servicio de las mayorías y no las minorías". El líder del PP aseguró que "no van a dar descanso al Congreso" y que el Senado será también el "escenario óptimo" donde ejercer también la política territorial por lo que pondrán la Cámara territorial al servicio de los presidentes para que se pueda celebrar esa conferencia de Presidentes.

Los españoles sabemos qué se puede esperar del partido mayoritario: "Nosotros somos el mayoritario, por tanto una defensa cívica de la España que Sánchez intenta desguazar". Recordó a los españoles que no están solos y que estará de su lado el primer partido de España, "a su servicio".

Medidas

Feijóo había exigido ayer ampliar el tramo exento de IRPF para que el Gobierno no se quede con casi la mitad de la subida del SMI. Denunció ayer que el 44% de esta subida se la iba a quedar el Ejecutivo vía impuestos en un momento en el que recauda más que nunca. Esto ha obligado a Hacienda a rectificar. "El PSOE ha tenido que asumir esta propuesta del PP con la sorpresa de que no lo asumieran sus socios de gobierno"."Nos congratula que lo hayan asumido. Ojalá que nos escucharan más" y apuntó que deberían asumir también la propuesta de rebajar el IVA de carnes, pescados y conservas y el IRPF a los que ganan menos de 40.000. También, ahora, que le preocupa el contenido al que acceden los menores en las redes sociales aseguró que "nos copien bien" porque "a los menores hay que protegerles de todo el contenido peligroso en las redes, no solo de la pornografía". "¡Ojalá que el PSOE escuchara más a un partido de Estado".