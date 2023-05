Feijóo ofrece un Pacto Nacional de Agua y reclama a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes "urgente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aplique "ya" un plan de inversiones contra la sequía, porque es una "emergencia" y le ha instado a doblar la inversión en políticas hídricas e hidráulicas hasta alcanzar los 40.000 millones de euros. "Si alguien recorre España se da cuenta de que la situación en la que estamos es de urgencia. Esto es una emergencia", ha recalcado Feijóo durante su intervención en el IV Foro Internacional Expansión.

El líder del PP ha criticado que Sánchez anuncie la celebración de un consejo extraordinario de ministros este jueves -el día antes de que comience oficialmente la campaña electoral- cuando "llevamos meses planteando un problema estructural que lleva cinco años sin acometer por prejuicios ideológicos".

El Gobierno ha convocado el consejo de ministros para aprobar una nueva batería de medidas que garanticen el abastecimiento del agua y el dirigente del PP ha lamentado la inacción del Ejecutivo y que en los últimos meses se haya enfrentado con gobiernos autonómicos y haya "descalificado" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a cuenta de los regadíos en Doñana. "El agua es un problema nacional", ha incidido, al tiempo que ha instado a que la inversión actual de 20.000 millones de euros se doble hasta llegar a los 40.000 millones.

Feijóo ha abogado por priorizar las política hídricas e hidráulicas con una planificación específica.

Derogar el sanchismo

El líder del PP se refirió a las listas de EH Bildu donde ha incluido hasta 44 miembros de ETA de los cuales, 7 han cumplido condena por delitos de sangre, Feijóo, ha asegurado que la gobernabilidad de España no puede descansar en un partido como Bildu, que lleva a personas "condenadas por asesinato" en sus listas a las elecciones del 28 de mayo. Según ha recalcado, este tipo de acuerdos de Pedro Sánchez con esa formación confirma que hay que "derogar el sanchismo".

El líder del PP ha censurado que la gobernabilidad "dependa de partidos que quieren irse de España" y que esas formaciones presuman de que el "cambio político" es precisamente esa dependencia de ellos por parte del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. "Eso hay que derogarlo de forma inmediata", ha añadido.

También ha afirmado que "no es aceptable" hacer "un Código Penal a la carta de personas que han delinquido y están condenadas por el Tribunal Supremo"; "favorecer la corrupción" o "no preservar la integridad territorial de la nación al eliminar la sedición". "Un Código Penal no puede convertirse en un indulto de manera indirecta de determinados políticos condenados por el Tribunal Supremo", ha agregado.

De la misma manera, ha dicho que "no es aceptable una Ley Trans en la que la mayoría de médicos, juristas, jueces están en contra e incluso el feminismo clásico" ni es "aceptable" una ley de Memoria Democrática que ha sido "redactada y condicionada por Bildu".

También ha enmarcado en las políticas a derogar el hecho de que el Gobierno realice "un incremento de los impuestos históricos" cuando hay una alta inflación y está llevando a cabo una recaudación histórica.