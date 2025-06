Feijóo pide «no fiarse» de Sánchez: «Cuanto más débil, más peligroso»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer a su partido que no se confíe porque, «cuánto más débiles» son en el Gobierno, «más peligrosos» se vuelven. «Lo sabe bien la presidenta Ayuso», afirmó en plena investigación a su pareja por presunto fraude fiscal. A su juicio, el último ejemplo es «el bulo más grande que la Catedral de la Almudena» sobre un exmando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fantaseaba con poner una bomba lapa a Sánchez, del que varios ministros se hicieron eco este sábado.

El líder de la oposición continúa desgranando parte del nuevo ideario que saldrá del XXI Congreso Nacional del PP, que se celebrará del 4 al 6 de julio en Madrid, y aprovechó el acto de celebración por los dos años de la mayoría absoluta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para lanzar nueve propuestas que promete implementar cuando llegue a la Moncloa.

El líder del PP se comprometió a recuperar el delito de sedición, aumentar las penas de la malversación y prohibir los indultos a condenados por corrupción, contraponiéndose así con las políticas aprobadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante sus siete años en la Moncloa. Junto a estas reformas del Código Penal y del indulto, Feijóo se comprometió a nombrar un fiscal general del Estado que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a despolitizar el Tribunal Constitucional, aunque no detalló cómo. También prometió acabar con los «enchufes», reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores, y prohibir a los condenados por terrorismo ir en listas electorales.

«Es así como vamos a conseguir esa España que la gente quiere votar y de la que la gente se quiere sentir orgullosa», dijo. «No son palabras, lo haremos porque no llegaremos a ocupar, sino a servir; no vamos a sustituir, sino a transformar, y lo haremos con valor y con valores», apostilló el líder del PP, que convocó al millar de afiliados que se acercaron al Parque Berlín de Madrid «según la organización» a la concentración contra Sánchez del próximo 8 de junio, al cónclave de julio y «pronto» en las urnas.

El jefe de la oposición considera que las «prácticas mafiosas» son propias de «regímenes autoritarios» y la «responsabilidad» de la oposición es rebelarse contra ellas. «Que nadie nos haga callar, que nadie nos haga agachar la cabeza por decir la verdad. ¡Son ellos quienes están en los bajos fondos de la política! ¡Son ellos quienes han convertido la política en cloacas!», exclamó.

«No rendirse, no fiarse y no lamentarse» es la fórmula que Feijóo propone a sus votantes para terminar con el sanchismo. Del mismo modo, les llamó a no dejarse «engañar» por Vox mientras se esforzaba en presentar al PP como «la única alternativa» a Sánchez, y pidió a su partido no enredarse en discusiones con el partido con el que comparte la oposición. «Nos quieren cansados, nos quieren divididos y vamos a seguir unidos. La mayoría de los españoles que coinciden en la necesidad de un cambio no nos quieren discutiendo. Y nosotros no discutimos para cambiar al Gobierno de Sánchez porque nuestro objetivo es dar una alternativa», dijo. Con ello, aludió una vez más a la necesidad de protestar contra Sánchez el 8 de junio independientemente de la ideología de cada uno.

Las medidas

►Se recuperará el delito de sedición

►Se incrementarán las penas por malversación.

►Se prohibirán los indultos a los delitos de corrupción.

►Se elegirá a un fiscal general con el informe favorable del CGPJ.

► Se prohibirá que los condenados por terrorismo puedan ir en lista electoral.

►Se despolitizará el TC.

►Se limitará el uso del decreto-ley.

► Se acabará con los enchufes.

►Se eliminarán los ministerios, altos cargos y asesores que cobran del Gobierno.