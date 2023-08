Feijóo pide no «marginar» a la mitad de los españoles

El PP sigue reivindicando la mayoría que le otorgaron las urnas el pasado 23J. Alberto Núñez Feijóo no va a «tirar la toalla» y mantiene su intención de someterse a la investidura ya que, recuerda, así lo han mandatado los españoles con sus votos al ser la primera fuerza política de la Cámara y, por tanto, el ganador de las elecciones generales. Lo volvió a reivindicar ayer, a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que, «como ganador de las elecciones, mi deber es escuchar al resto de partidos. No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país», un mensaje que iba dirigido a Sánchez.

En esta misma línea se manifestó también ayer la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien, en rueda de prensa, exigió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que asuma que es «el perdedor» de dichos comicios, «rectifique» su negativa a reunirse esta misma semana con Feijóo para entablar un diálogo destinado a garantizar la «gobernabilidad» de España, en vez del «bloqueo» y la «ingobernabilidad», tras la carta que el líder de los populares le había remitido el pasado domingo y por la cual el candidato socialista manifestó su negativa a aceptar un encuentro.

En dicha carta Feijóo aseguraba que «un factor continuo de gobernabilidad y normalidad en nuestro país a lo largo de toda su trayectoria democrática lo ha constituido el reconocimiento de que la fuerza política ganadora en elecciones generales es la que debe gobernar». «España no se merece una situación ingobernable», trasladó el presidente del PP en su carta al líder del PSOE, donde aseguró que «tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea». Como candidato con mayor respaldo ciudadano, y «con voluntad de dar continuidad a los precedentes de alternancia política», le manifestaba el deseo de mantener una reunión esta semana para así abordar sobre esos puentes y conocer sus posiciones y poderle «detallar las mías en la responsabilidad que acompaña al candidato de la fuerza política ganadora». Sánchez, por su parte respondió dándole portazo. Será la «democracia parlamentaria» quien resuelva la mayoría que permita la investidura, dijo y le emplazó a después de la ronda de contactos con el Rey.

«En el PP no estamos en la política del portazo, sino en la del trabajo de los españoles». Gamarra advirtió así ayer de que en el PP «somos muy tenaces», al tiempo que denunció que, a su juicio, la carta con la que Sánchez respondió a la del líder del PP es una «absoluta falta de respeto a los españoles» y a «quien ha ganado».

El PP insiste en la necesidad de hablar y avanzar en lo que los españoles determinaron el pasado 23J, cuando crecieron hasta 48 escaños, situándose en 137 diputados, lo que le mantiene como «la primera fuerza política» dejando, además, el mapa teñido de azul. Estos resultados, indican desde la dirección de los populares, vinieron a cerrar el dictamen que ya marcaron en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28M, donde además alcanzaron hasta once gobiernos autonómicos –dos aún por conformar, el de la Región de Murcia y el de Aragón– y una mayoría absoluta en el Senado. También reivindican que son el partido político con mayor número de diputaciones en nuestro país y con el mayor número de alcaldes en España. «Con este planteamiento político, los españoles han pedido alternancia y cambio político» y, por tanto, aseguran que lo que tiene que hacer Sánchez es «asumir el resultado electoral, asumir que es el perdedor, que no ha conseguido que le revalidaran los españoles», ya que se presentaba de nuevo para que los ciudadanos le confirmaran en la Presidencia. «No ha conseguido todo eso y tiene que empezar a abordar la necesidad de dar estabilidad a nuestro país». El PP seguirá insistiendo en este planteamiento y, subrayó Gamarra, es algo que «ha quedado claro en el mapa político del país».

La secretaria general de los populares aseguró que «los ciudadanos merecen un gobierno a la altura, sin patadas adelante ni estrategias personales para ganar tiempo, el tiempo que se necesita para poner en marcha el país». Y lamentó que si la carta que remitió Feijóo a Sánchez hubiese venido de cualquiera de los partidos que «buscan la inestabilidad» de España y la hubiera escrito Arnaldo Otegi, Carles Puigdemont o los de ERC, el presidente en funciones «no habría tardado ni un minuto en ponerse a su disposición y en trasladarse a cualquier país del mundo para reunirse con ellos» y le habría faltado tiempo para «dejar la toalla» y sus vacaciones, si fuera preciso.

Por otro lado, la secretaria general del PP indicó que por ahora no se había producido ningún avance en el diálogo con los partidos políticos ni había novedades con Vox. «En el PP no hay pactos ocultos» porque «nos movemos en el marco de la normalidad democrática» subrayando que «no somos Pedro Sánchez y no ponemos encima de la mesa ni amnistías ni independencias ni nada que los españoles no puedan saber». Por tanto, aseguró que cuando haya alguna novedad lo trasladarán con total «transparencia».

Unas palabras que llegaron el día en el que los diputados electos comenzaron con el registro de sus declaraciones de bienes y ficha como diputados, siendo Tomás Cabezón (PP) el primero. Será el próximo 17 de agosto cuando se constituyan las Cámaras con el consiguiente reparto de los puestos de la Mesa. Gamarra indicó ayer que no se había iniciado aún la negociación para el reparto de los puestos, pero el PP hará valer su condición de primera fuerza.