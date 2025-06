Sánchez arremete contra Aznar: "Solo les vale si ellos gobiernan"

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este domingo contra la "estrategia" del expresidente José María Aznar de "deslegitimar los resultados electorales, y por ende, al Gobierno de España", y ha afirmado: "Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan".

Sánchez ha reaccionado así en su cuenta de la red social X frente a la entrevista concedida por Aznar al diario El Mundo, en la que el expresidente pregunta si "cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?".

Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar, ayer en la manifestación de Madrid Europa Press

"No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen. Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor", ha dicho Aznar.

Sánchez: "Siempre igual"

En ese sentido, Aznar ha indicado que "son capaces" de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación, con "una legislatura hasta 2027 y una crisis constitucional que aboque a unas elecciones casi constituyentes".

"Siempre igual: estrategia de deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España. Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan", ha manifestado el presidente del Gobierno en X en reacción a la entrevista.