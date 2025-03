Feijóo prepara a los suyos para el día "después" de Sánchez

Mientras que el Gobierno busca ocultar la debilidad de la mayoría de investidura, el PP no dejará pasar la oportunidad para que permanezca instalada en el imaginario colectivo su soledad parlamentaria.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo prepara el terreno para dar la réplica a Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados bajo el mantra de que el presidente del Gobierno quiere «escapar de la democracia» y que es por eso por lo que no decide activar el botón nuclear; el del adelanto electoral. Feijóo retrató a un Sánchez que evita pasar las grandes decisiones por el Congreso para que los partidos voten con el objetivo de poder continuar en Moncloa a toda costa. Ante esa intención, Feijóo advirtió de que el Gobierno no puede derivar en la degradación de la democracia».

El presidente del PP exigió a Sánchez «en nombre de la democracia» que lleve el plan de Defensa al Congreso, que presente los Presupuestos Generales del Estado en la Cámara Baja y que convoque el debate del Estado de la Nación para «retratar la soledad de un gobierno que ya no es tal» y «la soledad de un presidente zombie». Un debate, este último, que lleva desde julio de 2022 sin celebrarse, esto es, en la pasada legislatura.

Denuncia el autoritarismo de Sánchez

El líder del PP denunció que Sánchez quiere pasar como el «único y gran poder» con un Ejecutivo «a su servicio», un poder judicial «bajo su señalamiento» y un legislativo «secuestrado». Advirtió de que su partido no consentirá que su «miedo a la verdad» cambie la democracia «por una España a la medida de una ambición personal». En este sentido, quiso denunciar que Sánchez trate de «hacer y deshacer a su antojo de espaldas a la voluntad popular».

Así lo quiso transmitir ayer Feijóo a su Comité Ejecutivo Nacional. Ante sus barones, –Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Jorge Azcón (Aragón) y presidentes de partido Paco Núñez (Castilla-La Mancha) y Javier de Andrés (País Vasco), el presidente popular dibujó un «gobierno fuera de la realidad». De esta manera, quiso preparar a su partido para el «día después» del Gobierno de Sánchez. Feijóo instruyó a los suyos para que practiquen en sus territorios la «alternativa que necesitan los españoles» a través de la agenda del cambio del PP. «A este gobierno no le vamos a pasar ni una, ni le estamos pasando una», pidió. «Tenemos mucho trabajo, pero no hay un español que no sepa de los desmanes y de la incompetencia de quien nos desgobierna», advirtió.

Frente a este escenario, el presidente del PP quiso poner en valor la «política con normalidad» que ejercen los gobiernos populares tanto en las comunidades como en los municipios y desde la oposición con su alternativa a los gobiernos socialistas. Así, pidió a sus cargos no «equivocarse» en que su objetivo es que los españoles «puedan tener un Gobierno diferente, para una España con más ambición y con más calidad de vida».

En clave interna también buscó desarmar no solo al Gobierno, sino a Vox, que desde hace meses busca erosionar al PP. Así, Feijóo cargó contra Santiago Abascal, sin nombrarle. «Ya está bien de faltar el respeto a los millones de españoles que nos han votado», denunció. Así, frente a los que «están con el dedito levantado» recordó que el PP está «manos a la obra» trabajando por acabar con el Gobierno. Aprovechó Feijóo las encuestas a su favor para avisar de que todos los que bucan «dar lecciones» están por «debajo» del PP.