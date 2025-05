Feijóo presenta 94.501 avales que le comprometen al "rearme moral" del país

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido hoy a la sede de su partido para entregar los 94.501 avales que ha conseguido para presentar su candidatura al XXI Congreso Nacional del PP. Unos avales que ha logrado en una semana y que llegan de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Los avales populares venían guardados en cajas bajo el lema "Política que sirve".

Unos avale recibidos por el presidente del Comité de Organización, Alfonso Serrano, y que suponen el 81,8% más que los presentados en 2022 cuando accedió por primera vez al liderazgo del partido, según ha explicado. El presidente del PP ha avisado de que estos avales suponen un "compromiso". "Estos avales no me pertenecen, sino me comprometen", ha asegurado. De esta manera, el presidente del PP ha querido avisar de que cada "aval" que le ha dado su militancia es un "voto de confianza" que ahora debe "ganársela". Sería, el primer paso para ganar la presidencia de su partido y el "paso previo" a ganar "la confianza de la mayoría de los españoles". Y es que el PP está convencido de que de este congreso popular saldrá el "próximo presidente del Gobierno".

En un momento en el que varias voces en el partido reclaman a Feijóo que de la batalla ideológica, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o "volver a ilusionar" como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, Feijóo se ha comprometido "a dar todas las batallas" y a poner "claridad" ante la oscuridad que "genera el Gobierno. "Quiero una presidencia del PP de exigencia, que se me exija más que a a nadie". Así, Feijóo se ha comprometido a un "rearme moral" de la ciudadanía a partir de la confirmación de su liderazgo al frente del PP.

El líder de la oposición, además, ha adelantado su "decálogo" con el que pretende "el cambio que España necesita" y que se incluirá dentro de la ponencia política que redacta su partido de cara al Congreso Nacional del PP.

Feijóo se compromete a poner en marcha nada más llegar a Moncloa una auditoría general contra el "despilfarro" del Gobierno. "Los españoles deben saber cuántos chiringuitos, altos cargos, cuántas Jessicas, cuántas mordidas o quiénes trabajan en las cloacas del PSOE". En segundo lugar, el PP revisará las "97 subidas de impuestos" para incrementar el dinero en el bolsillo de las familias y de los jovenes. El presidente del PP también ha confirmado que incluirá en la ponencia política la promesa de eliminar la burocracia administrativa. "Simplificar, eliminar duplicidades, agilizar tiempos y ahorrar dinero". Por otro lado, Feijóo ha ahondado en la necesidad de construir más vivienda con menos "trabas" y "cargas". "Los eslóganes no construyen vivienda", ha advertido. Como quinta medida, los populares abogarán por el mix energético y por la energía "limpia, barata y sin apagones". Respecto a la gestión del agua, Feijóo pide una "visión de Estado" para afrontar el reto.

Por otro lado, sobre inmigración, Feijóo ha confirmado que su apuesta es la de frenar la entrada de inmigrantes que no cumplan con los "valores que se le exigen a cualquier español". Defiende, eso sí, la llegada de inmigrantes que vengan a España con un contrato de trabajo. "La irregularidad no puede generar derechos", ha advertido. También apuesta por un modelo de país de "crecimiento y oportunidades" frente a la "precariedad y a las dificultades de los españoles para llegar a final de mes".

Las dos últimas propuestas de los populares tienen que ver con defender las instituciones públicas para revertir que trabajen al servicio de los intereses partidistas. Por último, promete defender la "libertad e igualdad". "España no puede seguir así, en manos de quienes han hecho del deterioro su método de supervivencia política".