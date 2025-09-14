Feijóo rechaza las lecciones de Sánchez y se convierte en la alternativa frente al "ecologismo de salón"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado el papel del Partido Popular en España y ha pedido a los ciudadanos agrícolas que no se dejen engañar por las políticas realizadas desde el Paseo de la Castellana.

" Somos el primer partido de España y tenemos que corresponder con vosotros. Debemos de enseñar la cara real de la política que ha desaparecido en el campo que siempre responde ante las adversidades.... Yo no acepto lecciones de los que lo más verde que han visto son los jardines de la Complutense y no nos dejan limpiar el monte y no gastan en prevención", ha señalado

En su intervención, el líder ha presentado un decálogo de medidas para mejorar el desarrollo del campo en España. Con menos burocracia, gracias a la revisión de las normas y con menos impuestos para los ciudadanos que viven del campo. Feijóo señala que con esta reforma se podrá promover la rentabilidad con una nueva ley de fiscalidad agraria bloqueada por el PSOE en el Congreso.

Sin abandonar la fiscalidad, se ha señalado que el aumento de la rentabilidad y la competitividad con los productos extranjeros es fundamental en el programa de los populares para regular la situación que sufre el campo.

De la misma manera que ha adelantado Paco Núñez, el líder de Génova ha anunciado la aprobación de un plan nacional del agua, y de reforestación de los montes para prevenir que se repita la situación acaecida el pasado mes de agosto en España. Para cerrar el decálogo de medidas, Feijóo se ha referido a la mano de obra, al relevo generacional y a fomentar el orgullo por el campo rural español que es memoria viva en todo el territorio nacional.

Un pacto nacional sobre el agua para salvar el campo

Antes de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, el máximo representante del Partido Popular en Castilla la Mancha, Paco Núñez, ha compartido espacio con el líder de la formación popular y con una gran confianza en su figura, ha señalado que para España es fundamental un presidente "responsable y coherente" para abandonar la confrontación en el espectro político.

Sin titubear sobre la situación agraria que sufre Castilla la Mancha, Núñez ha reclamado, tanto al presidente del Gobierno como al líder de los socialistas en el territorio, ha reclamado un pacto nacional sobre el agua para asegurar la prosperidad y el futuro del sector primario en España.

" Hay que proteger nuestros productos y tenemos que trabajar en ello ante el incomprensible silencio de Sánchez y Page... Si el campo muere Castilla la Mancha y España se mueren", ha apostillado. De la misma manera ha pedido al PSOE que abandone la confrontación y actualice las regulaciones sobre el proyecto del agua paralizadas desde hace cinco años.