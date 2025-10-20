Funcionarios de prisiones a ciegas: cámaras con polvo sin puntos de luz

Cámaras sucias llenas de polvo o sin luminosidad. Este es uno de los problemas a los que se enfrentan los funcionarios que trabajan en la cárcel de Valdemoro. CSIF Prisiones Valdemoro ha denuncia esta falta de seguridad que genera que los empleados están a ciegas con lo que ocurre en el interior del recinto que cada vez está más masificado.

Una de las dependencias más problemáticas son los tres módulos conflictivos de Valdemoro. Actualmente cada uno de ellos tiene cerca de cien internos, una cifra que va subiendo en población reclusa cada día, según explica el propio sindicato.

Y es que muchos de estos presos vienen de otros centros penitenciarios progresados rápidamente a segundo grado dado el "buenismo operante en todas las prisiones". De la misma forma llevan meses exigiendo una limpieza de las pantallas de las luminarias.

"Se encuentran colmatadas de polvo y residuos todo esto elevaría la seguridad de los funcionarios razón suficiente para dar curso urgente a lo solicitado", lamentan. Además, consideran necesario añadir puntos de luz y focos en los patios de los módulos junto con un sistema de cámaras moderno.

La intensidad de la luz y cámaras es esencial para garantizar una visibilidad óptima siendo una herramienta poderosa para construir espacios seguros. Toda esta falta de seguridad se agrava cuando en Madrid III no hay médico.

MADRID.-Sucesos.- Un funcionario de la cárcel de Valdemoro recibe atención sanitaria tras mediar en una reyerta entre presos Europa Press

Esa problemática cada vez es más habitual. Porque la ausencia de facultativos provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del preso.

La semana pasada se vivieron varios incidentes en esta cárcel. Un preso prendió fuego al colchón de la celda y a su manta. Los funcionarios, con gran pericia y profesionalidad, subieron rápidamente a la celdas y lograron sofocar el incendio.

Incendios en la cárcel

Se vivieron momentos de mucha tensión al estar el departamento lleno de humo y polvo pero sobre todo al estar en riesgo la vida humana del interno y del resto de internos de este Departamento. "Los Funcionarios de prisiones no somos bomberos ni tenemos la formación adecuada ante estas situaciones de peligro", advierten.

Las reivindicaciones de este colectivo son tales como el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad, con la consiguiente protección legal ante agresiones. La actualización y mejora de los medios coercitivos, adaptándolos a la realidad actual de los centros.

Asimismo, también reclaman el aumento de la plantilla, cubriendo el 100% de las vacantes y ajustando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a las necesidades reales. La última de sus peticiones es la formación continua y especializada, proporcionando herramientas eficaces para afrontar situaciones de riesgo.