El Gobierno indulta a dos miembros de 'Los seis de Zaragoza', condenados por disturbios en un mitin de Vox

El Gobierno de España ha indultado hoy a dos de los condenados de los conocidos como 'Los seis de Zaragoza', que fueron sentenciados por un delito agravado de desórdenes públicos tras haber causado altercados durante una protesta contra un mitin de Vox, que tuvo lugar en la capital aragonesa en enero de 2019.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que los jóvenes "fueron detenidos por unos altercados en una concentración contra la ultraderecha", mientras ha justifcado el indulto gracias a que "la Fiscalía y el tribunal sentenciador informaron favorablemente sobre la concesión del indulto".

De este modo, el Ejecutivo ha conmutado la pena a Adrián Latorre y Francisco Javier Aijón (Javitxu), motivo por el que la plataforma "Libertad 6 de Zaragoza" ha valorado su excarcelación como "una victoria del conjunto del movimiento popular", aunque ha reiterado su insatisfacción con el anuncio porque "dos jóvenes siguen aún en prisión".

"Valoramos la libertad de Javitxu y Adrián como una victoria del conjunto del movimiento popular que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado. Se trata de una clara vulneración del derecho de manifestación y organización frente a los discursos de odio de la extrema derecha", versa el comunicado de la plataforma.

Asimismo, los miembros de la plataforma lamentan que la medida del Gobierno "llega después de 526 días en la cárcel para Adrián y 491 para Javitxu", lo que califican como "más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido".

No obstante, desde la plataforma tratan de alejarse del tono triunfalista y señalan que no pueden considerarlo un motivo de "satisfacción completa", ya que aún permanecen en prisión los otros dos jóvenes que fueron encarcelados junto a Adrián y Javitxu: Imad y Daniel.

La condena a "los seis de Zaragoza"

En total fueron seis los condenados por estos hechos, que ocurrieron en el marco de una concentración convocada en el Parque Grande bajo el lema 'Contra el acto fascista de Vox' el 17 de enero de 2019. En el momento de los hechos, cuatro de ellos eran mayores de edad y otros dos menores.

Para los mayores de edad, al revisar la sentencia, el Tribunal Supremo rebajó de 7 a 4 años y 9 meses su condena por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Mientras, los menores fueron condenados por un juzgado de Zaragoza a abonar 11.000 euros más intereses y a un año de libertad vigilada.

La sentencia de instancia consideró probado que un grupo gritó a los agentes insultos como "perros del Estado" o "asesinos a sueldo", propinaron patadas, puñetazos y empujones, y que más tarde unas ochenta personas les lanzaron "indiscriminadamente piedras y adoquines que arrancaban del suelo", pese a que desde la plataforma "Libertad 6 de Zaragoza" apuntan a la falta de pruebas.