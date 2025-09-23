El PP, a degüello ante el juicio al "hermanísimo" de Sánchez: "Los chanchullos de su familia, en los tribunales"

"Los chanchullos de la familia del presidente Sánchez están en los tribunales". Con estas palabras ha reaccionado el Partido Popular, en boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, a la decisión de la Audiencia de Badajoz de procesar a David Sánchez, "hermanísimo" del presidente del Gobierno, por dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, relacionados con su etapa al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Nada más salir a la luz el auto, el número dos de los populares, Miguel Tellado, ha escrito en su perfil de X: "El hermano del presidente del Gobierno y el líder del PSOE en Extremadura se sentarán en el banquillo de los acusados. Es un escándalo sin precedentes. Lo único que Sánchez puede ofrecer ya a los españoles es corrupción. No es digno del país que preside".

Entretanto, al "ejército de guionistas de Moncloa que andarán como locos buscando nuevos cebos con los que intentar camuflar tanta basura", el secretario general popular le ha deseado "suerte" y le ha lanzado un aviso: "El francomodín está muy manoseado y lo de utilizar al pueblo de Gaza es una indecencia".

Después, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha puesto el énfasis en el silencio por parte de la Moncloa y de la familia Sánchez: "Ante todas las informaciones que hemos ido conociendo, ni el presidente del Gobierno, ni nadie de su entorno ni del Ejecutivo ha dado una sola explicación". A su juicio, "los españoles" merecen "saber a qué se ha estado dedicando la familia del presidente del Gobierno" con los "recursos públicos".

Del panorama judicial del "hermanísimo", como califica el PP a David Sánchez, Muñoz ha sentenciado: "En cualquier democracia de nuestro entorno esto estaría abriendo todas las portadas y supondría la inmediata caída del Ejecutivo del país". Lo más destacado, ha señado: "Ahora es un tribunal el que acredita que al hermano de Sánchez, al secretario general de los socialistas en Badajoz y al asesor que trabajaba en la Moncloa se les abre juicio oral por prevaricación y tráfico de influencias".

Una primera reacción a la noticia judicial del día. Aunque Muñoz ha querido hacer alusión a otras investigaciones en curso, como la que afecta a Santos Cerdán, antaño número tres del PSOE, hogaño en prisión preventiva. Una causa por la que los populares apuntan a un miembro del Ejecutivo. "El PP va a seguir pidiendo explicaciones sobre la corrupción y la ministra Elma Saiz tendrá que explicar qué papel tuvo como Consejera de Hacienda y responsable de contratación en el gobierno navarro que adjudicó de forma irregular contratos millonarios a la empresa de Santos Cerdán".