La guerra con la lona de Sánchez "corrupto" continúa: nueva ubicación junto a una carretera concurrida

La guerra por la ubicación de la lona de Hazte Oír que calificaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "corrupto" continúa, y en esta ocasión la asociación ciudadana la ha colocado en un poste publicitario próximo a una carretera valenciana.

"Hoy, nos hemos acercado a Valencia para colocar esta lona gigante en un poste publicitario estratégicamente ubicado junto a una carretera con mucho tráfico. A los valencianos les está encantando, y a los camioneros ni os contamos...", argumenta la plataforma en la publicación difundida en su perfil oficial de X.

Además, desde Hazte Oír argumentan que este nuevo emplazamiento llega después de que a Sánchez no le hiciese "ninguna gracia" su primera ubicación, frente al Congreso de los Diputados, donde a penas duró 12 horas colgada.

"El trilero de Moncloa pensó que todo quedaría ahí, que nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Ni mucho menos. Al día siguiente ya estábamos a la carga. El resto es historia de España: un bus, tres camiones, carteles por toda España, lonas en carreteras, balconeras, sudaderas, toallas, tazas...", explican desde la organización, desde donde presumen de todas las acciones llevadas a cabo desde la retirada de la lona el pasado 19 de mayo por la noche.

No obstante, desde la organización de Hazte Oír amenazan con más acciones y aseguran que esto no quedará aquí. "Y esto no ha acabado. De hecho, no ha hecho más que empezar la campaña de verano 'Por Tierra, Mar y Aire' que comenzó el lunes de la semana pasada con la presentación de la avioneta del CORRUPTO", explican.

Todo empezó por una lona frente al Congreso: después llegaron camiones, autobuses y merchandising

El lunes, 19 de mayo, todas las miradas se dirigieron a un edificio justo enfrente de la Cámara Baja, en el que Hazte Oír aprovechó los andamios por las obras en la fachada del inmueble para desplegar una pancarta contra Pedro Sánchez en la que se le tildaba de "corrupto".

Sin embargo, después de una jornada en la que consiguió "atrapar" la mirada de estupefacción de muchos viandantes, así como de curiosos y, sobre todo, políticos que se encontraban trabajando en la sede parlamentaria, la gran lona apenas duró 12 horas colgada, pues sobre las 22:30 horas del mismo día la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se personaron frente a ella para hacerla desaparecer tras varias denuncias.

Como consecuencia de ello, una semana después, el sindicato decidió "darle una vuelta" y pasear la misma lona a bordo de su "Autobús Nacional", también conocido como el "CapoBus". Desde entonces, la plataforma ciudadana ha emprendido diferentes acciones, trasladando la misma lona a través del "Autobús Nacional", de camiones, pancartas y diferentes productos de merchandising, como tazas, camisetas, pegatinas, toallas, chanclas o gorras que comercializan a través de su tienda oficial.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido personarse como perjudicado en la causa abierta por la colocación por parte de Hazte Oír de la lona frente al Congreso de los Diputados, al considerar que suponía "un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión" porque su contenido era "claramente lesivo" para la reputación del jefe del Ejecutivo.