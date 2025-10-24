Hazte Oír irrumpe en el Ayuntamiento de Madrid para protestar por la negación del síndrome post-aborto

"El síndrome post aborto existe". Esta ha sido la cabecera de la manifestación utilizada por Hazte Oír para convocar una manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Madrid ante las demandas de los "proabortistas" que buscan el blindaje del aborto en la Constitución. Con cerca de 27.000 firmas varios miembros de la asociación ciudadana se han congregado frente al consistorio para defender a "ultranza" el derecho a la vida ante la presión que ha sufrido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para ceder ante la presión de las personas favorables al aborto encabezados por el Gobierno.

A diferencia de las acciones realizadas contra Pedro Sánchez que nunca se han producido en sede parlamentaria y han girado en torno a pancartas por "tierra, mar y aire", una voluntaria de Hazte Oír ha interrumpido la sesión en el Ayuntamiento de Madrid. "Almeida tenga altura de mira. Poncio Pilatos. El síndrome postaborto si existe y es científico... Negar el aborto es violencia", ha señalado con una pancarta y profiriendo una gran cantidad de insultos contra los concejales que se encontraban reunidos.

Como pretexto para realizar la manifestación, Hazte Oír ha señalado que el síndrome post aborto existe ante la banalización de los términos. "Cualquier asesinato genera un trauma en una persona con sentimientos; lo mismo ocurre al asesinar a tu propio bebé en tu vientre", ha denunciado la portavoz de la formación.

Con el resonar de la acción de la voluntaria en el consistorio madrileño, Hazte Oír ha recordado en su comunicado al que ha tenido acceso LA RAZÓN a los representantes políticos que "la estrategia política jamás debe estar por encima de la defensa de la vida".

Hazte Oír cambia de objetivo: de las acciones contra Sánchez a la protesta contra Almeida

En pleno auge por el impacto tanto en los cines como en las plataformas de streaming del documental bautizado como 'Sánchez S.A.' , la asociación ha ampliado fronteras. Sin olvidarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha desfilado su imagen por las calles de Madrid en diversas ocasiones, Hazte Oír ha centrado sus esfuerzos en denunciar las corruptelas que cercan a Moncloa y en posicionarse a favor del síndrome postaborto.

Gracias a un verano pasado por tierra, mar y aire, la organización ha aumentado su relevancia en las redes sociales y ha aumentado sus acciones en los tribunales. Desde la primera pancarta frente al Congreso de los Diputados con diversas carpetas archivadas con las presuntas tramas de corrupción cocinadas en Ferraz hasta las sombrillas colocadas en la arena de Canarias, la organización ha apostado por derribar al jefe del Ejecutivo a nivel mediático antes de que lleguen los avances en los tribunales.

Entre las acciones más destacadas, se dibujan el despegue de un globo aerostático, en el que se caracterizaba a Sánchez como el Padrino; una pancarta en el fondo del océano o el despliegue de una avioneta tachando al de corrupto al Secretario General del PSOE. Cabe recordar que en el periodo estival, ante estas acusaciones y las primeras pesquisas de los investigadores, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, señaló que "los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez no se marchaban de vacaciones".