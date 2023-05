Pablo Iglesias advierte a Yolanda Díaz de que Podemos fue “imprescindible” para que Colau fuera alcaldesa

Sin dejarse un charco por pisar, salpicando a quienes en un día fueron sus candidatos y repartiendo mensajes en todas las direcciones. Pablo Iglesias ha irrumpido al final de la campaña electoral para tratar de rescatar a Podemos en Madrid y Valencia. Más que un acto de defensa a los candidatos de Podemos para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento, el exsecretario general ha buscado el rearme ideológico ante su militancia.

Justo en el día en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz pide el voto para Joan Ribó, como candidato de Compromís a la alcaldía, en Valencia, Iglesias trata de devolver el "golpe". El exsecretario general ha aprovechado una de las apuestas seguras de la ministra de Trabajo para tratar de atacarla. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ante la militancia ha querido recordar que fue Podemos el artífice del gobierno del cambio en Barcelona, justo cuando la vicepresidenta se ha comprometido totalmente con el proyecto de la regidora catalana. "Podemos es una pieza no autosuficiente pero imprescindible para que determinados cambios se produzcan", ha comenzado Iglesias para después atacar. "¿Hubiera sido posible Ada Colau, Manuela Carmena, los gobiernos municipales de Galicia, Kichi y todos los resultados que hubo en aquellas elecciones? Yo creo que no y los que gobernaron ahí, lo saben".

En esta campaña electoral, Díaz ha viajado hasta en tres ocasiones a Cataluña para apoyar a la candidata por En Comú Podem a revalidar la alcaldía de la ciudad condal. Su compromiso es tal que este viernes acudirá por cuarta vez al cierre de campaña para arroparla. Díaz ha mostrado su sintonía total en repetidas ocasiones con Colau. Por eso, Iglesias ha apostado por este flanco. Todo una advertencia a Díaz y una estrategia electoral de cara al domingo, donde en Barcelona, no está claro -según las encuestas- que Colau pueda volver a ser alcaldesa. Precisamente, las ministras moradas han pasado de puntillas por Cataluña y han dejado a la vicepresidenta que sea la "cara visible" con el fin de identificarla con el resultado de Colau en las urnas.En quince días de campaña, solo la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acudido a Tarragona, a un acto en el que no estaba Ada Colau.

Más avisos. Iglesias ha buscado, como en otras ocasiones, distinguirse de Díaz, a la que acusa de querer parecerse al PSOE. "Quién demuestra cada día que en este país se está para defender los intereses de la gente, no para repartir abrazos con quien traiciona al pueblo saharaui. No somos el PSOE, no queremos parecernos y tenemos un proyecto de país distinto".

No ha sido el único mensaje, ni dirigido a la única persona. Iglesias también ha cargado contra Más Madrid en la competición entre las izquierdas en Madrid, pero también por la futura unión de izquierdas a nivel nacional. El exsecretario general ha puesto en valor la valentía de su partido en Madrid para denunciar, por ejemplo, al hermano de Isabel Díaz Ayuso, o por denunciar la corrupción y ha cargado contra el partido de Mónica García por ser "cobarde". " Puede ser que ser valiente solo sirva para que te jodan la vida, pero, la pregunta es: ¿y ser cobarde para que te ha servido en Madrid?".