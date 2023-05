Yolanda Díaz pide en Valencia el voto para Joan Ribó

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido el voto para el actual alcalde de Valencia y candidato de Compromís, Joan Ribó, después de pedirlo ayer para Podemos en un acto en Alicante.

Díaz ha pedido hasta tres veces a los valencianos "ustedes que saben muy bien lo que es la corrupción" que voten a Joan Ribó, y en una ocasión ha pedido reeditar en la autonomía el gobierno del Botànic, sin hacer alusión expresa al PSPV.

Así, una de cal y una de arena, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar contentaba a los dos partidos con los que coquetea de cara a las elecciones.

La candidata de Podemos a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, que ha estado presente en el acto, ha abandonado el lugar antes que Diaz, si bien, fuentes de Podemos han explicado que tenía otro acto, y la número dos de la candidatura, Lara Manyes ha explicado que en la formación sabían que Díaz iba a pedir el voto para Ribó "porque en Valencia lleva otra estrategia".

La vicepresidenta del Gobierno ha visitado junto a representantes de la Comissió Ciutat-Port las playas de El Saler y el embarcadero de la Albufera donde le han explicado los efectos de la ampliación del Puerto de Valencia.

La también ministra de Trabajo ha señalado que "estoy hoy aquí en Valencia y no lo estoy por casualidad, estoy porque creo que nos estamos jugando dos modelos de vida: una es la no ampliación del Puerto de Valencia por razones de emergencia climática y emergencia ambiental, y el otro modelo es el del viejo bipartidismo, participen las fuerzas políticas que participen en él. El viejo bipartidismo de depredar el medio ambiente y del pelotazo económico de unos pocos; y de algo que ustedes conocen muy bien en Valencia: se llama corrupción". Y ha añadido que "el nuevo proyecto de país que defendemos mira hacia la vida y los derechos ambientales, y creo que tenemos la oportunidad de derrotar a las fuerzas que no comparten esos proyectos, y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo en parte y de dirimirlo aquí en Valencia, y por eso le pido a los valencianos que hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó, con el apoyo de todas las fuerzas progresistas de la ciudad. Lo pido alto y claro, porque lo que puede ser la alternativa lo conocemos, es la barbarie, es la corrupción, ya lo conocen ustedes".

Y ha aprovechado en este punto para pedir también el apoyo al gobierno de progreso del Botànic en la comunidad autónoma: "han sido ustedes un ejemplo, han abierto la puerta en nuestro país. Nos jugamos demasiado".

Y ha aclarado, o al menos era su intención, que "hoy estoy aquí, como lo estuve ayer en Alicante (pidió el voto para Podemos), para defender esto: derrotemos al Partido Popular nada más y nada menos que en Valencia".