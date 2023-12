Iglesias alienta a Podemos para lanzarse a las europeas en competición con Sumar

El plebiscito más importante entre Podemos y Sumar ya va cociéndose entre galeras. La posibilidad de que ambos partidos se presenten por separado en Galicia y en las próximas elecciones europeas cada vez es más cercana después de la ruptura en Sumar y ya hay varios cargos y excargos morados que abonan el camino, sobre todo de cara a los comicios para el Parlamento Europeo.

Ayer, el exlíder morado, Pablo Iglesias, dejó entrever la posibilidad. Lo hizo después de que su secretaria general, Ione Belarra, abriera el camino en una conversación informal con periodistas en el día de la Constitución. La secretaria general reconoció que las europeas eran importantes, y que al ser votación a circunscripción única, las posibilidades de sacar un buen resultado eran mayores.

Durante toda la semana, el partido ha seguido alimentando esta idea en vísperas del acto «importante», según su dirección, que celebrará este sábado en Madrid. El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, inauguró su primera rueda de prensa como parte del Grupo Mixto en el Congreso apostando por construir una izquierda «valiente» con vistas a las europeas. «A mí me parece fundamental que en las próximas elecciones europeas haya una alternativa de izquierdas que no pase por los consensos de socialdemócratas y verdes, que ya hemos visto que no se diferencian mucho», aseguró.

El siguiente en avalar esta tesis fue el ex secretario general de Podemos aseguró este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que «dentro de muy poquitos meses algunos se van a dar cuenta de que han hecho a Podemos mucho más invulnerable». Preguntado por si ese momento serían las elecciones europeas, éste no reparó en esperar a que el anuncio esperado tenga lugar esta misma semana. «Yo creo que sí, yo creo que las europeas son unas elecciones muy importantes en las que, además, el hecho de que haya una circunscripción estatal no obliga a buscar fórmulas de acuerdo y de que todas las fuerzas políticas se van a poder medir aspirando todas a tener representación con un número modesto de votos», analizó el líder en la sombra. En su opinión, a partir de ahí, «se van a repartir cartas nuevas que van a definir un escenario futuro enormemente difícil».

De esta manera, el exlíder trata de preparar al partido morado de cara al anuncio oficial que de llegar este sábado, vendrá de la voz de la secretaria general de la formación. En Podemos evitan dar detalles sobre el mismo y se limitan a asegurar que será un «acto importante» que marcará un antes y un después en el futuro de los morados.

Si Podemos termina por presentarse por separado a las elecciones europeas y, sobre todo, si se anuncia con tanta inmediatez, sentará las bases de la ruptura definitiva con la vicepresidenta Yolanda Díaz. A la vez, también tendrá réplicas para Sumar, quien contará con un competidor en su mismo espacio ideológico en un momento clave, en plena expansión de su proyecto político. Justo por eso, Sumar buscó en la coalición del 23J cerrar una coalición duradera y resistente al resto de comicios.

De confirmarse el anuncio, el partido ya parte con una candidata favorita, la ex ministra de Igualdad y número dos de la formación, Irene Montero. En la actualidad no cuenta con cargo en el Gobierno ni tampoco con escaño en el Congreso de los Diputados. Fuentes de la dirección aseguraban hace unos días que «pronto» se conocería la nueva misión de Montero y reconocían que al no estar en Moncloa ni en la Cámara Baja se había quedado sin foco político y mediático.

La posibilidad de que Irene Montero encabece la lista de Podemos a las elecciones europeas cuadraría con el sentir de la militancia del partido que incluyó en la hoja de ruta de Podemos que desearía que Podemos se presentara por separado a las europeas y que lanzara a la exministra como candidata. Esas peticiones, sin embargo, tan solo fueron incluidas en el documento de enmiendas que el partido recogió del trabajo con los círculos, pero que no incluyó finalmente en el documento político definitivo que fue sometido para su votación y que fue aprobado por 30.000 militantes. Sin embargo, la formación aseguró que contaría en el futuro con esas demandas, entre ellas, la referente al futuro más inmediato.

