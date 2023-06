Iglesias denuncia “dinámicas” de “venganza” y “presión” para que Irene Montero esté fuera de Sumar

La cuenta atrás ya se ha activado. La izquierda a la izquierda del PSOE tiene cinco días para llegar a un acuerdo de coalición de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Sumar está liderando las negociaciones con todas las partes implicadas y, de momento, los acuerdos que más encallan son los que tienen que ver con Podemos.

Las listas electorales y el poder de cada organización dentro de Sumar es uno de los objetivos que ocupan las mesas de negociaciones. Tras el paso a un lado de Alberto Garzón, la presión se focaliza en la ministra Irene Montero y en el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, para que sigan su camino. La propia Yolanda Díaz trasladó la presión a los morados sobre las listas electorales. Durante todo el fin de semana, la tensión se ha elevado y los principales dirigentes de Podemos iniciaron una operación repliegue frente a Sumar, con el objetivo de blindar sus liderazgos en la negociación.

En medio de la negociación, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias ha vuelto a presionar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que reprocha no haber negociado antes del 28-M: “Hay que hacer los deberes cuando toca porque si no te pilla el toro”, ha lamentado en una entrevista en Rac1. Iglesias sitúa toda la presión sobre Yolanda Díaz. Sobre estos días de negociación, el ex secretario general denuncia que se están dando “dinámicas” de “venganza” y de “presión” para que Irene Montero esté fuera del proyecto.

El ex secretario general da toda la responsabilidad a los equipos de Sumar para llegar a un acuerdo y les acusa, incluso, que de ellos depende la posibilidad de que PP y Vox lleguen al Consejo de Ministros. “Si no hay acuerdo es muy difícil decir que no hay opción de que haya un Consejo de Ministros de PP y Vox”.

Iglesias reconoce que su partido ya no es “el partido hegemónico del espacio”, y que la posición de Podemos “no es ni de lejos la anterior”, pero saca pecho porque las encuestas “dicen” que “es el que tiene más apoyo electoral frente a todos los demás partidos” a la izquierda del PSOE.

De cara a la negociación de estos días entre Podemos y Sumar, Iglesias lanza un aviso directo a Yolanda Díaz. “Deseo que los compañeros sepan que liderar tiene que ver más con ser generosos que con humillar o hacer que alguien pase por debajo del futbolín”.