Iglesias fulmina a un presentador de Canal Red contrario a su papel como medio al servicio de Podemos

El periodista Sergio Gregori ha sido apartado de la conducción del programa de tertulia matinal "El Tablero" que todo los días emite el canal de televisión que dirige Pablo Iglesias, Canal Red.

La decisión en el medio se produce después de que el propio Gregori, que otrora mantenía una relación muy cercana con el entorno del exlíder de Podemos, desvelase que había dejado de dirigir el programa el pasado julio y en los últimos tiempos no ocultase sus desacuerdo con la falta de pluralidad y las pugnas partidistas.

Según se deduce de sus palabras, el alejamiento que ahora se materializa de Gregori con respecto a Canal Red está directamente relacionado con la convicción de que ha dejado de servir a los propósitos con los que nació el proyecto en marzo del pasado, "romper el bloque de poder mediático".

En su último día presentando "El Tablero", el día 17, aprovechó para defenderse de las críticas que el exdiputado de Podemos, Pedro Honrubia, dedicó a Juan Carlos Monedero por sus recientes declaraciones en una entrevista en un periódico nacional. El dirigente morado, ferviente defensor de la figura de Iglesias, se refirió veladamente a Sergi Gregori como "un jovenzuelo bohemio".

"Algunos no fuimos de casa en la adolescencia, en mi caso a los 16 años, por compromiso político y militante y por ejercer con honestidad en el periodismo haya donde podíamos. Tenemos callos en los dedos de enfrentarnos al poder a sabiendas de las puertas que nos cerrábamos. También cofundamos a esto a sabiendas de lo que supondría. Otros quizás tengan callos en los dedos, sí, pero por pelearse con el compañero de al lado por quien va delante en una lista electoral y quien calienta un sillón en un hemiciclo", dijo Gregori en el último programa en el que se le pudo ver.

Justamente, Gregori compartió la semana pasada en un tuit las declaraciones en que Monedero clasificaba al medio como "muy podemita" y consideraba que se ha convertido en un lastre para el partido de Belarra. ": "No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre".

El joven periodista, que lleva desde que es menor de edad al frente del proyecto Furor Televisión, acompañó las palabras del politólogo con un "o compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso. Un tipo como Jiménez Losantos habla a la derecha, no habla al PP. Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse".

Además, aclaró hace pocos días en Twitter que no participaba en la elección de temas ni invitados para su programa desde el mes de julio. La relación entre Gregori y Canal Red ha atravesado importantes baches desde el principio por la contraposición de su independiente criterio periodístico propio y la línea editorial del canal.

Se hizo popular cuando entrevistó a Pablo Iglesias a los 16 años y continuó realizando otras a destacados dirigentes de izquierdas de nuestro país y el extranjero, de Julio Anguita a Sánchez Gordillo. Es también autor de un libro publicado en 2019 bajo el título "Tomar partido: conversaciones con la izquierda transformadora", y ejerció de productor en un documental en torno al bloqueo de Estados Unidos a Cuba titulado "Unblock Cuba".