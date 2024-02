Insultos, falta de decoro o parcialidad: el PP lleva sus quejas contra Armengol a la Mesa del Congreso

El PP se ha hartado del tono que reina en las sesiones parlamentarias del Congreso y de la gestión de su presidenta Francina Armengol y, por ello, ha decidido elaborar un escrito para presentar una queja ante la Mesa del Congreso para que se adopten las decisiones "procedentes" para "preservar el decoro" de la Cámara. En el escrito, de 28 páginas y firmado por el portavoz Miguel Tellado, se repasan episodios polémicos que han tenido lugar en el hemiciclo, que reflejan "falta de imparcialidad" de Armengol o el uso de "lenguaje inapropiado con abundancia de insultos" de algunos grupos parlamentarios, que la presidenta "no ha contenido".

En este sentido, el escrito del PP empieza repasando las polémicas que ha protagonizado Armengol hasta el momento, en apenas media año como presidenta: permitir el uso de lenguas cooficiales antes de que estuviera regulado por el Reglamento; avalar con su "inacción" la adjudicación de las traducciones mediante contratos menores "para eludir el procedimiento competitivo y público"; aceptar que Junts y ERC hayan podido crear grupos parlamentarios pese a que no cumplían con los requisitos, lo que ha permitido a ambas formaciones "ventajas" en el reparto de medios materiales y humanos; el doble rasero con la convocatoria del Pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez; o, los discursos "de parte" en sesiones como el 45 aniversario de la Constitución o la jura de la Princesa. Además, los populares recuerdan el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor, que viene directamente del Gobierno del PSOE.

Tellado también lamenta la "laxitud en la interpretación de lo que es libertad de expresión", ya que Armengol tiene una "distinta vara de medir" cuando ejerce su "función de hacer guardar el decoro" del Congreso durante las sesiones parlamentarias: en este sentido, la queja viene porque la presidenta del Congreso no llama al orden o retira "determinadas ofensas" del Diario de Sesiones contra instituciones del Estado, partidos políticos, jueces, periodistas o empresarios, "negando el uso de la palabra a los representantes del grupo mayoritario para defender su propio honor, el de las personas ofendidas o el decoro mismo de la Cámara".

Así, el escrito recoge episodios pleno a pleno: en uno de ellos, celebrado el 26 de septiembre (intento de investidura de Feijóo), se recuerda cómo Óscar Puente "dedicó toda su intervención a insultar gravemente" a Feijóo, mientras Armengol "no ejerció sus funciones moderadoras y permitió tales excesos dialécticos". "Incluso fue más allá, llamando al orden no a quien estaba ofendiendo, sino a los ofendidos", señala Tellado, al recordar que Feijóo tomó la palabra para defenderse, pero la presidenta del Congreso "reclamó respeto" para Sánchez. "Una muestra de partidismo", añade. En cambio, según denuncian los populares, no se llamó la atención a la portavoz de Junts Míriam Nogueras por insultar al PP, al Rey Felipe VI o a expresidentes del Gobierno "sin que la presidencia en momento alguno recondujera a la oradora".