Los insultos de la socialista Amparo Rubiales: Del "judío nazi" de Bendodo al "eres tonta, inferior" de Díaz Ayuso

Los insultos y los ataques verbales parecen haberse instalado para siempre en nuestra escena política, más si cabe en campaña electoral. Sin embargo, de vez en cuando salta alguien a ese escenario que traspasa las barreras de la estridencia. Y en esta delgada línea que separa el rifirrafe político de lo estridente se sitúa la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales. A sus 77 años, esta histórica del socialismo, ha sido noticia y no precisamente por su gestión al frente del partido sino por las polémicas palabras que dedicó al coordinador general del PP, Elías Bendodo, al que llamó "judío nazi".

Pero para entender la historia hay que retroceder al 3 de junio, día en que el dirigente popular llamó "tramposo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por convocar unas elecciones en pleno verano, cuando todo el mundo está de vacaciones, y así impedir que los españoles voten. Unas palabras que no sentaron nada bien a esta histórica socialista que replicó: "¡Es realmente el discurso de un judío nazi!".

De nada sirvieron las "supuestas" disculpas posteriores de la dirigente socialista. Supuestas porque lejos de retirar el insulto, lo único que quiso dejar claro, con cierto tono "chulesco", es que no tiene nada en contra de los judíos y sí contra los nazis. Por no hablar que llegaron cuatro días después y presionada por su partido, que había exigido una rectificación rotunda por ese comentario antisemita y finalmente no se produjo.

Y no fueron los únicos, también condenaron "enérgicamente" sus palabras desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE). "Llamar nazi a alguien desvirtúa la dimensión criminal que supuso el nazismo", matizaban desde la Plataforma contra el Antisemitismo, que tachó estas palabras de "deleznables". Mientras, Elías Bendodo pedía calma a sus compañeros de filas y exigía el "cese inmediato" de la presidenta del PSOE de Sevilla.

¿Cuál ha sido la respuesta de Rubiales? Desautorizar al secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, y reincidir en los graves insultos hacia el dirigente del PP: "Bendodo es un nazi".

Flaco favor a los socialistas que se muestran "avergonzados" por la actitud de la presidenta del PSOE de Sevilla. Aunque hay que señalar que no es la primera vez y quizá no sea la última que Rubiales sea noticia por pasarse de frenada. En plena pandemia de Covid, la política andaluza, que se define como feminista, no tuvo reparos en tachar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "tonta" e "inferior". Un ataque que llegó después de que la dirigente del PP se defendiese de los ataques de Sánchez por su gestión durante la pandemia.

La histórica feminista del PSOE Amparo Rubiales, insulta a Isabel Díaz Ayuso La Razón

Unas palabras que chocaban de lleno con lo que la propia socialista defiende a capa y espada y que atesora como mantra en su propio perfil en redes sociales: "Feminismo: ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos, reales y efectivos, que los hombres". Sin embargo, sus descalificaciones hacia la dirigente popular distan mucho de lo que implica esa filosofía de vida y así se lo hicieron saber a través de esas mismas redes sociales, que la tacharon de "machista". Lejos de rectificar, en esta ocasión optó por esconder la cabeza bajo tierra y puso su perfil privado para no someterse al escrutinio (escarnio) público.

Hay que señalar que no es la primera vez que Rubiales arremete contra alguien y luego, donde dije digo... va y lo borra. En esa ocasión, el elegido fue otro histórico del PSOE, Alfonso Guerra.

Amparo Rubiales arremete contra Alfonso Guerra La Razón

Tras unas polémicas declaraciones del que fuera mano derecha de Felipe González, la socialista no pudo reprimir su malestar: “Me parece terrible que este tipo siga siendo militante del PSOE. Es igual que Ortega Smith”. Tiempo después, borró este mensaje. Tampoco tuvo reparo alguno en atacar hace tres años a su "compañera de filas" Susana Díaz, cuando la que era secretaria general de los socialistas andaluces estaba en sus horas más bajas.

"Sanchista" reconocida, Rubiales contestó a la felicitación de Díaz por el Día de la Hispanidad con ese despectivo: "¿Duele no estar, verdad? ¡Te lo has ganado a pulso!". Las críticas de los propios socialistas andaluces a este comentario no se hicieron esperar, pero a la actual presidenta del PSOE de Sevilla no parece afectarle comentario alguno.