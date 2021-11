La renovación no es Amparo

Bendecido por Pedro Sánchez, pero cautivo suyo al mismo tiempo, Juan Espadas trata de ganar el pulso con el «no» a los presupuestos de Juan Bravo. Unas cuentas que nadie entiende que no salgan adelanten si no fuera porque el egoísmo y la cortedad de miras impiden que el juego parlamentario sea algo más que un duelo a florete entre jefes de gabinete que preparan intervenciones. ¿Dónde está la política? ¿Cuándo acaba el espectáculo? Pactar y pactar, por encima de ideologías, pensando en la finalidad del dinero público sin utilizarlo para intereses de partido. ¿Se enteran? En esta semana corta que lleva el nuevo PSOE andaluz queda claro que las aguas van a bajar por donde siempre, que nada ha cambiado en la calle San Vicente, donde aunque con otras caras el discurso no se ha movido un milímetro. A la «renovación» que llegó con Pezzi, hay que sumarle la de Amparo Rubiales, que desde hace más de cuatro décadas ha pasado por uno u otro organismo público vinculado al partido. Puede que sea la única que se mantiene activa de todos los socialistas que comenzaron a pensar en la democracia española al calor del grupo de teatro Esperpento. Alfonso Guerra, con el que Rubiales ha tenido sus más y sus menos, también formó parte de la formación teatral, pero ya hace tiempo que sólo lanza darditos desde la distancia. Hace bien Don Alfonso, que con la llegada de Rubiales tendrá en primera fila a una de las voces más críticas con las que se ha topado en los últimos años, sobre todo porque ella es muy activa en las redes sociales y sus sopapos tienen más mala leche y mayor eco. Espadas cuenta con un «mito» de la izquierda, férrea feminista, para convencer a los andaluces de que de verdad los socialistas se han dado cuenta de por qué en 2018 perdieron la Junta, pero no entiende que el modelo ya es otro y que la gente espera de verdad una profunda renovación.