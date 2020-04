“¡Eres tonta, inferior!”, los insultos de una histórica feminista del PSOE a Díaz Ayuso

El pasado jueves, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez arremetió duramente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo le recriminó que no haya comparecido “desde el pasado 11 de marzo” pese a a estar al frente de la región más afectada por el Covid-19. Y todo, pese a conocer que la política del PP ha estado en cuarentena 26 días, tras dar positivo en coronavirus el pasado 16 de marzo.

Su ataque no quedó sin respuesta. Díaz Ayuso, que fue dada de alta ayer tras dar negativo, acusó a Sánchez de eludir sus responsabilidades atacando a las administraciones inferiores y le recordó su situación personal: “El presidente obvia mi situación personal, que me impide comparecer con normalidad teniendo en cuenta que estoy enferma y confinada, algo que yo sí he hecho”. Así, le recordó las más de 30 entrevistas que ha ofrecido pese a su situación, todas ellas “sin censura a los periodistas”, como ella misma matiza.

Y en estas estábamos cuando apareció en escena, una histórica del socialismo, Amparo Rubiales. Feminista y del PSOE, así se describe ella, quiso entrar en el conflicto y no vio mejor manera de hacerlo que descalificando a la presidenta del PP. Lo hizo en redes sociales, pero ante el aluvión de críticas, esta feminista del PSOE restringió sus mensajes para que no fuesen públicos. Sobra decir que ya era tarde para borrar sus huellas.

¡Eres tonta, inferior!... Estas son las palabras que la feminista Amparo Rubiales “dedica” a Díaz Ayuso. Palabras que chocan de lleno con lo que la propia socialista defiende a capa y espada. “Feminismo: ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos, reales y efectivos, que los hombres", definición que aparece en su perfil de Twitter y que, tras su ataque a la dirigente popular pierden su razón de ser.