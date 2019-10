Irene Montero señala que Calvo les vetó en Trabajo porque "incomodaba a la CEOE"

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, tachó este martes de "mentira bochornosa" la promesa del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de actualizar las pensiones al IPC por ley, dado que ha podido hacerlo estos meses y se ha negado a ello.

En una entrevista en Antena 3, Montero recordó que tales acuerdos no se traducen en leyes, que sólo ellos han pedido que las reuniones se retransmitan en abierto; que no se sumaron al pacto porque ellos planteaban la actualización al IPC por ley, "no rogándole cada año a un Gobierno" con manifestaciones de pensionistas en la calle; y que exigían, además elevar las pensiones mínimas a 784 euros, derogar el factor de sostenibilidad y clarificar que se financiarían con cargo a los Presupuestos y, según ella, "de eso tampoco quiere hablar el PSOE", que les vetó ocupar el Ministerio de Trabajo por estas propuestas que incomodan a la CEOE.

Por tanto, la promesa que ayer lanzó Sánchez le parece que "se ve tanto que es cosmética electoral" que inevitablemente redundará en mayor distanciamiento de los ciudadanos respecto a la política.