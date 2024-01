Izquierda Española apela a los descontentos con el PSOE y censura los pactos de Sánchez por "degradar la igualdad"

El líder de Izquierda Española, Guillermo del Valle, ha reprochado este miércoles a PSOE y Sumar los pactos alcanzados con formaciones nacionalistas tras las elecciones del 23J, que a su juicio "degradan la igualdad" entre españoles, y aspira a captar al electorado descontento con los partidos de izquierda que, según cree, no se sienten representados por la connivencia con el "nacionalismo y el identitarismo".

Izquierda Española, una formación ya inscrita en el registro de partidos del Ministerio del Interior, confirmó el martes su intención de concurrir a las elecciones europeas de junio como alternativa al PSOE. En concreto, defiende una opción "igualitaria desde la izquierda a las políticas llevadas a cabo por el actual Gobierno".

Según ha explicado Del Valle este miércoles en una entrevista concedida a Onda Cero, el nicho electoral de Izquierda Española es el electorado progresista y de izquierdas actualmente "huérfano" porque "no entiende la complicidad" de PSOE y Sumar con "los nacionalismos y los identitarismos" y olvida la igualdad. "En buena medida, la igualdad ha sido sustituida por la identidad", ha resumido.

El también director del 'think tank' El Jacobino, que se considera "una persona de izquierdas", centra la mayor parte de su discurso en la defensa de la igualdad entre ciudadanos y la defensa "de lo común", que ve como "lo normal y lo natural". Por tanto, rechaza los acuerdos del PSOE y Sumar con formaciones nacionalistas e independentistas, que considera "fuerzas reaccionarias" y, como tal, ponen encima de la mesa "políticas reaccionarias, como la ruptura de la Hacienda común".

"La gran mayoría de los votantes del PSOE y Sumar están en esas posiciones y no entienden bien que la gran referencia de la izquierda oficial hoy sea decirnos que (Carles) Puigdemont es un personaje progresista", ha insistido, antes de afirmar que estos "señores son liberales en lo económico y han demostrado ser racistas, xenófobos, han hablado de baches en el ADN o de bestias taradas".

Sin embargo, el rechazo al PSOE no es total. Durante su intervención, se ha abierto a apoyar al PSOE de forma eventual y con algunos temas, como la subida del salario mínimo, por ejemplo. "Podemos tener una interlocución y la vamos a tener, no somos una formación sectaria, se han hecho cosas bien y no lo vamos a negar", ha indicado.

Pero Del Valle, que militó y tuvo hueco en la dirección de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), se ha mostrado crítico con el presidente del Gobierno, al que cree "una persona sin mayor ideología que la supervivencia personal y el poder a toda costa, no tiene otra ideología que él mismo".

En esta línea, ha negado que Izquierda Española haya nacido para "hacer el juego a la derecha". Ha subrayado que su partido no quiere "un gobierno de la derecha con la extrema derecha", en alusión a PP y Vox, porque no tiene una "visión neoliberal de la economía ni son conservadores".

Y, además, se ha situado "muy lejos" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, según él, ha exhibido "planteamientos regionalistas, galleguistas" que no están al servicio de la igualdad.

Esta postura del presidente popular, como la complicidad de la izquierda con el nacionalismo, es lo contrario a lo que defiende Izquierda Española, que aboga por revisar el estado de las autonomías "sin dogmatismos" y cree "antitética" la defensa de derechos históricos de lo territorios forales con la concepción igualitaria de las izquierdas.

Del Valle también se ha referido a nombres propios que integran el proyecto de Izquierda Española. Ha enumerado a "personas que vienen de la izquierda más transformadora": han participado en Izquierda Unida, como Juan Francisco Martín Seco; en el PSOE, como Soraya Rodríguez; están "en conversaciones" con Nicolás Redondo; e integran también al sector socialdemócrata de Ciudadanos, como Félix Ovejero y Francisco Igea. Eso sí, ha negado que Izquierda Española sea una formación erigida sobre "los escombros" de UPyD y Ciudadanos.