IU ve a la izquierda “impostora” cuando apela a la unidad y pide “no estar condicionado por ojerizas personales”

La izquierda altenrativa al PSOE sigue en búsqueda de la solución al fracaso electoral vivido en la primera parte del semestre. Sin, a priori, una propuesta sobre la mesa consensuada, todos los actores comienzan a moverse.

Este fin de semana, dos actos han puesto el foco en el espacio de izquierdas. Podemos, con su "Uni de Otoño", que el exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, aprovechó para lanzar un órdago en sí mismo a esta izquierda, pidiendo que se unieran entorno a los cuatro diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados para "torcer el brazo" al PSOE para romper relaciones con Israel y bajar el precio de los alquileres por ley. El segundo foco de atención ha sido IU con su reunión de la Coordinadora Federal, donde el máximo responsable del partido, Antonio Maíllo hizo un llamamiento a la unidad proponiendo una alianza con "todos dentro", incluido Podemos. "Sin vetos", se puede leer en el informe político aprobado por la coordinadora este fin de semana.

A la propuesta de Iglesias, el coordinador de IU ha explicado que no se trata de “unidad por buenísmo” sino para “gobernar” y hacer una “sociedad mejor”. “Invitamos a los demás que sean propositivos y digan en que posición quieren estar, más allá de comentar la nuestra, que lo digan, que se retraten”, ha retado Maíllo en una entrevista en Las Manañas de RNE. IU es el partido que, de momento, más trata de remar a favor de la cohesión de la izquierda alternativa. De hecho, fue quien organizó este mismo mes un debate en las fiestas del PCE sobre los retos de la izquierda, al que Podemos no asistió. Y el próximo 23 de noviembre prevé aunar a este espacio bajo la "Convocatoria por la democracia". De momento, ninguno de los actores implicados está contestando a los llamamientos de unidad del partido.

Para IU, en el debate sobre la reconstrucción de la izquierda, ve las “cuestiones personales” el eje principal de los problemas de la izquierda, puesto que en los “términos programáticos” no ha visto problemas para ponerse de acuerdo. Así, ha reconocido Maíllo que “a veces” la izquierda es un poco “impostora” al apelar a la unidad. “A veces nos pasa que somos un poco impostores cuando apelamos a la unidad, pero en los hechos no hay coherencia", ha lamentado. Es por ello que ha pedido que si “hay cuestiones personales”, no primarlas, puesto que “a la hora de construir un proyecto de país, no debe estar cuestionado por ojerizas personales”.