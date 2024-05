Ábalos asegura que no medió en el contrato del caso Koldo con Baleares: “Yo no he recomendado nada a nadie”

A las 11 comenzó la comparecencia de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y jefe de Koldo García, en la comisión de investigación del Parlamento balear por el "caso Koldo". Allí, se desvinculó totalmente de la contratación del Ejecutivo de las islas, entonces liderado por Francina Armengol, con la empresa de la trama. “Yo no he recomendado nada a nadie”, recalcó.

Ábalos sí ha acudido a la sede parlamentaria balear, a diferencia de Koldo García, que dio plantón y no se presentó a las 9 de la mañana, tal como estaba previsto. Al ser preguntado si tuvo algún contacto para intermediar en esta adjudicación, lo descartó de plano: “Nada, en ninguna de sus fases, ni de sugerencias ni de recomendaciones, nunca”. También indicó que Armengol no la llamó para nada, pero que si lo hubiera hecho, la habría intentado ayudar. "Con todos los presidentes autonómicos he tenido muy buena relación" y acotó "no solo con los socialistas".

“¿Qué tengo que ver con la contratación de Baleares desde otra administración?”, se preguntó Ábalos, que se mostró seguro de que de una manera u otra se le seguirá vinculando con este contrato. Como fue preguntado en varias ocasiones sobre si presentó a Koldo a alguien de la administración balear, volvió a negar: "En absoluto", recalcó.

“Comparezco aquí porque, obviamente, estoy obligado a ello”, señaló al principio. Y también advirtió en otro momento que "ya que vengo, respondo". Pero insistió en que no tiene ninguna relación con el contrato del Servicio de Salud de las Islas Baleares. “Trataré de improvisar”, dijo irónicamente. Y calificó de "correcta y comprometida" la relación con Francina Armengol, que era "muy orgánica" pero no personal.

Del contrato de Baleares, reiteró que no sabía nada. Pero admitió que “sí que sabía de Canarias, por otras razones, y sabía de Interior” porque había muchas dificultades en el acceso a material sanitario para evitar los contagios, en un momento marcado por "mucho miedo, mucha angustia y mucha ansiedad". “Había una presión tremenda por tener equipos de protección” y que “había personal que no venía a trabajar” si no contaba con ellos en Transportes.

Sobre Baleares, dijo que "no tuve más relación que el tema de la movilidad” porque por parte de las autoridades de las islas querían evitar que entraran personas para evitar nuevos contagios y también tenía que “forzar a las compañías, comprometerlas e incentivarlas” porque no era rentable hacer vuelos al archipiélago

"Hay mucha estafa"

Sobre los servicios de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama que se hizo con nueve contratos de emergencia para proveer mascarillas por un importe de 53 millones de euros, destacó que “el proveedor, a diferencia de otros, financió la compra” y recordó que “no cobraban si no se recibía la mercancía”. Insistió en que desde esa empresa se logró traer mascarillas "a mejor precio que otros y el material era adecuado", explica.

También se desligó de los procedimientos en los que se constató la existencia de mascarillas defectuosas. “Yo no seguí el proceso de contratación, ni la recepción ni la distribución”. La contratación la llevó la subsecretaría, sostuvo, en la que aseguró que tenía mucha confianza y respeto a nivel profesional, no personal. Todos los contratos, aseguró, tenían que pasar por ese filtro. "Ahí no se puede colar nadie". Y explicó que “he visto a posteriori que efectivamente llegó al ministerio una partida que no cumplía y se repuso”, concluyó

Junto con destacar las enormes dificultades que había en ese momento para adquirir material sanitario, recuerda que habló con Sanidad para saber si podían recomendar a un proveedor. Entonces, le advirtieron: “Hay mucha estafa y mucho tenedor falso, hay que tener mucho cuidado” y recuerda que todo “era muy complicado y el mercado era el que era”.

En este sentido, volvió a defender la elección de esa empresa porque “si usted establece una comparación y de calidades, esto, como señala el Tribunal de Cuentas, estuvo por debajo”. Además, Ábalos destacó que en los contratos iba incluido el precio del avión, algo relevante en aquellas circunstancias porque “no era un problema de compra nada más, sino de la logística”.

"Trama criminal"

Al hablar del contacto con los investigados, descartó que conociera a Juan Carlos Cueto, otro de los empresarios involucrados, ni a José Luis Rodríguez, un guardia civil que también está investigado. Sí que conoció a Jacobo Pombo. Dice que coordinaba un encuentro de jóvenes líderes en Santander y lamentó que esto le afecte. "A mí me ha parecido siempre un hombre serio". Y reflexionó: "Este hombre, ¿qué tiene que ver con esto? A este hombre le han destrozado", señaló. Y recalcó que no se puede hacer una investigación prospectiva. "Se investigan hechos, no personas", insistió.

También indicó que fue Santos Cerdán quien le presentó a Koldo García, que era uno de sus cinco asesores de confianza, y que este se dedicaba más a la logística cuando salía del Ministerio de Transportes, pero no tenía tanto peso a nivel interno. Restó importancia a que tuviera un cargo en el consejo de Adif y de Renfe Mercancías, responsabilidades que ostentaban todos sus asesores.

En cuanto a Víctor de Aldama, reconoció que “yo sabía que tenía un contrato de asesoramiento” para Air Europa, pero desconocía su naturaleza, su objeto ni el interés de la empresa por contratarlo.

Para Ábalos, el hecho de que se hable de una "trama criminal" es incorrecto porque solo el juez puede calificar si existió o no algo así. Advirtió que se trata de una acusación de enorme calado por sus implicaciones penales. Y subrayó que él no tuvo conciencia "de ninguna trama".

Sobre el “súper jefe” que estaría por encima de Koldo y que menciona un informe de la UCO, respondió que el auto del juez señala “quién se supone que es” y que lo menciona “con nombre y apellidos”, sin entrar en un nombre concreto. Cuando Vox le preguntó si García tenía contactos con "Begoña", el exministro aseguró que "no me consta ningún contacto de Koldo con la esposa del presidente”.

Rechazo del PSOE

A las preguntas sobre los motivos de su expulsión del partido cuando apenas había rumores y noticias iniciales, aclaró: “No estoy expulsado, estoy suspendido de militancia”. También informó que va a recurrir pero que está pendiente de un trámite previo “porque entiendo que no hay norma que justifique esta medida”.

“De momento no estoy investigado ni estoy acusado de nada”, subrayó, y atribuyó la decisión del Partido Socialista a una “tensión espectacular” porque su asesor, Koldo García, que “trabajó en el ámbito de la confianza”, aparece implicado.

A su juicio, el partido “reaccionó con cierto apresuramiento, espasmódico”. Pero considera que la petición para que abandonara el partido "tampoco fue de mucha utilidad" porque poco a poco el foco ha pasado a otras personas. “Yo llevo aquí mucho tiempo" y aseguró que es conocedor de cómo funciona esto.

Sobre si le han querido cargar con todas las culpas, lo descartó. “Los ejemplos buenos de verdad son los propios” apuntó y considero que el PSOE quiso "lanzar un mensaje a la sociedad de que el Partido Socialista estas cosas las corta de raíz”.

Por último, Ábalos destacó que Koldo García está siendo investigado, pero denunció que "la presunción de inocencia "se acabó" porque "todo el mundo está previamente condenado". Cree que esto es un procedimiento "precipitado y paralelo" y que da igual como se resuelva. "Y cuando llega el momento de la verdad, perdió el interés. Lo importante es el momento del espectáculo".

"Yo no sé cómo irá este proceso" y dice que habrá que estar pendientes de lo que ocurra y de lo que vaya saliendo. "Esto es así en la vida política Y lamentablemente, o cambiamos un poco o nadie va a querer meterse en esto", reflexionó.