Sin rastro de Koldo García: da plantón a la comisión de investigación del Parlamento balear por el "caso Koldo"

Sin rastro de Koldo García. El exasesor de José Luis Ábalos, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por el "caso Koldo", ha dado plantón a la comisión no permanente de investigación en el Parlamento balear sobre la compra de material sanitario en la pandemia y no ha comparecido, tal como estaba previsto. De hecho, García no había confirmado su asistencia.

De acuerdo con la agenda programada, el trabajo de hoy de la comisión empezaría con la declaración de Koldo García a las 9 de la mañana. Aunque era previsible que optara por no declarar por estar bajo investigación judicial, finalmente no ha acudido a la cita.

Pero no es el único protagonista principal de la comisión que se celebra en el archipiélago para arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. A las 11.30 horas se prevé que acusa el exministro José Luis Ábalos. En este caso, sí ha confirmado su asistencia. Al igual que Koldo, Ábalos también acudió hace algunos días a la comisión de investigación del Senado.

Por último, cerrarán las comparecencias de la semana dos exconsellers de Francina Armengol: el exconseller de Trabajo y exportavoz del Govern, Iago Negueruela, que ya compareció en el Congreso, y la exconsellera de Salud, Patricia Gómez.

La próxima semana la comisión continuará con las comparecencias previstas de, entre otros, la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol; el exconseller de Territorio, Marc Pons; el exdirector del IbSalut, Juli Fuster; el supuesto líder de la trama según la Guardia Civil, Juan Carlos Cueto; y los dos comparecientes vinculados a la empresa que faltaron el pasado lunes, Daniel Sierra e Íñigo Rotaeche.

Sierra y Rotaeche aseguraron que no habían recibido la notificación. El primero ha presentado un escrito solicitando comparecer por videoconferencia, lo que se le ha denegado, y protestando por los plazos.