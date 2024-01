Junts anuncia que votará en contra de la amnistía si el PSOE no acepta los cambios que propone

Junts ha anunciado que votará en contra de la ley de amnistía que se debate este martes en el Congreso si no se aceptan los cambios que propone para garantizar que todas las causas judiciales del "procés" quedan incluidas, incorporando las que hacen referencia al terrorismo. "Todavía se está negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios para lograr estos objetivos. Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de esta ley", señalan los posconvergentes en un comunicado.

"Junts siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todos y debe ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo, vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", añaden los de Carles Puigdemont, haciendo referencia velada a las investigaciones del caso Tsunami y del caso Voloh, donde se imputan delitos que podrían quedar fuera de la amnistía tal y como está redactada actualmente. Por ello, Junts quiere introducir cambios, que pasan por eliminar toda mención al terrorismo en el texto para evitar que ningún juez pueda impedir aplicar la amnistía acogiéndose a ese precepto.

En estos momentos, el terrorismo queda amnistiado siempre y cuando no haya vulneración grave de los derechos humanos (haciendo especial mención de muertes o torturas), pero Junts no se fía y quiere eliminar también esa mención a esa figura jurídica porque hay dos causas investigadas por ese delito: Tsunami y CDR (Operación Judas). De hecho, el magistrado Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tsunami, ha aludido al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en un auto de la semana pasada, cosa que impediría la aplicación de la amnistía. Sin embargo, el PSOE se opone a ir más allá y eliminar la mención del terrorismo porque es consciente de que eso puede tener consecuencias jurídicas en Europa.

La ley de amnistía está compuesto de 16 artículos y ahora se están poniendo los ojos principalmente en el artículo 2, que hace referencia a los delitos que quedan excluidos. Entre esos, figura el terrorismo, aunque con las modificaciones que se han ido introduciendo a lo largo de la tramitación, prácticamente ha quedado

De esta manera, la ley de amnistía está bloqueada a horas de que se inicie su debate y votación final en el Congreso. Luego quedará la tramitación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta el PP, pero no tiene capacidad para tumbarla.

En caso de que Junts tumbe la ley de amnistía, deberá volver a tramitarse: si el Pleno del Congreso tumba el dictamen de Comisión, la norma debe tramitarse desde cero (superar nuevamente la fase de Ponencia); si el Pleno del Congreso tumba la votación de conjunto, la norma debe tramitarse desde la Comisión de Justicia (con los cambios que se habían introducido ya en Ponencia).