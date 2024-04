Koldo García "salva" al PSOE y esquiva todas las preguntas sobre la trama de corrupción al acogerse a su derecho a no declarar

Prácticamente ni una sola respuesta ha dado Koldo García en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado. El exasesor de José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar y ha esquivado todas las preguntas comprometidas que le han formulado los senadores, lo que le ha permitido "salvar" al PSOE ya que ha evitado dar detalles de sus contactos con figuras importantes, como Santos Cerdán o el propio Pedro Sánchez. Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar porque, según ha argumentado, está en un procedimiento judicial y el "sentido común" le hace "esperar" a que la Justicia resuelva su caso.

Koldo García también ha argumentado que ahora no tiene "medios" para contrastar ningún tipo de información. "No tengo ningún medio para contrastar absolutamente nada", ha sentenciado un Koldo García, que ha llegado puntual a la sala del Senado y que también ha querido decir que siempre ha estado a disposición, rechazando que haya estado sin localizar tras los problemas que hubo la semana pasada para que el Senado diera con él y le convocara a comparecer.

Preguntas ha habido de todo tipo, pero Koldo García ha hablado muy poco. Desde preguntas sobre cómo empezó en el PSOE, sus contactos con la empresa de la trama y el resto de imputados o a qué autonomías y Ministerios ofreció mascarillas a preguntas sobre su relación con Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Lo único que sí ha respondido es cuando se le ha preguntado si continúa como militante socialista: "No puedo contestar si sigo siendo militante. No se preocupe, volveré", ha señalado, después de que el PSOE haya informado que se le ha suspendido.

Si hubiera que destacar algún momento reseñable ese se ha producido cuando el senador Josu Estarrona, de Bildu, le ha preguntado si tiene la conciencia tranquila. "Nos ha dicho que tiene la conciencia muy tranquila. ¿Nos puede decir quién puede no tenerla tan tranquila?", ha preguntado el senador de Bildu. "¿Igual ustedes, no? Los primeros", ha respondido Koldo García, en referencia implícita a las conexiones de Bildu con ETA.

Finalmente, ante la avalancha de preguntas de todos los grupos, Koldo García ha tomado la palabra y les ha retado a todos: "¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?", ha planteado, tras insistir en que no tiene los medios para poder responder porque no tiene "las herramientas para confirmar" las cosas. A su juicio, este no tiene que ser el "caso Koldo" sino el "caso mascarillas". Además, ha señalado que ya no puede tener "relación con nadie" porque "mediáticamente está crucificado": "No puedo andar por la calle porque mediáticamente estoy muerto". "Si es algo serio, les voy a responder seriamente", ha añadido.

A Koldo García sí se le ha podido ver resoplar y contenerse y mucho cuando ha intervenido el senador del PSOE Alfonso Gil, quien le ha leído dos párrafos del Código Ético de los socialistas y le ha preguntado por supuestas conexiones con el PP. Koldo García, visiblemente molesto con su antiguo compañero socialista, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha evitado responder, asesorado por su abogado.

El senador del PP Luis Santamaría ha lamentado que Koldo García sí dé respuestas en entrevistas, pero no conteste ante la sede de la soberanía nacional. En todo caso, Santamaría, que ha hecho un relato del "caso Koldo", también ha querido decir que se ve "muy nervioso" al PSOE y ahora se han quedado "aliviados" gracias a que el exasesor de Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar. En todo caso, Santamaría ha pedido a la Mesa de la Comisión de Investigación que lleve a la Fiscalía la supuesta obstrucción del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para localizar a Koldo García la semana pasada.