La venganza (fría) de Tania, la "fontanera" de Errejón

El golpe asestado en el corazón de Podemos, que roba el oxígeno que la formación mantuvo tras el batacazo electoral del 28-A, se ha orquestado a fuego lento. Todo plan de efecto tiene sus tiempos, y quizá la perseverancia y el trabajo en la sombra son los ingredientes que consiguen dar los frutos deseados y en el momento exacto.

Para encontrar las razones del ring político que se vivirá el próximo 10-N entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hay que echar la mirada atrás. A 2017. Es ahí cuando se explica el porqué de un partido que se erige ahora para acabar políticamente con los morados. Y es que el objetivo de hundir a Unidas Podemos se gestó desde el propio Congreso. Más exactamente, desde el gallinero del hemiciclo.

En contra del discurso que ofrece el entorno cercano a Errejón de que su candidatura está aupada por afines morados a las tesis errejonistas, lo cierto es que el núcleo duro artífice del nuevo actor político está compuesto por ex dirigentes de Izquierda Unida, en su gran mayoría. IU, el partido con el que Iglesias se siente cómodo con su actual dirección encarnada en Alberto Garzón. Sin embargo, la vieja guardia es la que desde un primer momento ha maniobrado para liderar una alternativa bajo la figura de Errejón.

El cerebro de la operación para deslegitimar a Iglesias en las urnas tiene nombre de mujer. Es Tania Sánchez, ex diputada de Unidas Podemos, hábil y de acreditada experiencia política, la que, desde los escaños más apartados a su líder comenzó a urdir un plan para conseguir la alternativa a Iglesias. La también ex concejala por Rivas de IU es la

«fontanera perfecta» de Íñigo Errejón –según confirman a este periódico fuentes parlamentarias– que comenzó a recabar el apoyo de facciones locales para tratar de cambiar el timón de la formación.

En esos momentos, Más Madrid aún no estaba en sus planes. Pero, tras la batalla que se libró en febrero de 2017 en el Vistalegre 2 entre Iglesias y Errejón, tejió una red de contactos con el fin de construir un nuevo partido al considerar que la gestión de éste era demasiado centralista y poco eficiente en los territorios. Razón que siempre han acusado las diversas corrientes críticas que conviven en el partido. Antaño había trabajado mano a mano con su líder.

La diputada en la Asamblea de Madrid no está sola, sino que se apoya en figuras de la antigua IU como Miguel Ángel Gómez, secretario general de juventudes comunistas en los noventa y responsable de la organización IUCM. También cuenta con Pedro María de Palacio, ex secretario general del PCE en Castilla y León, quien recaló un tiempo en Podemos, al igual que la pareja de Tania Sánchez, David Campo, que perteneció a la dirección de IU en Madrid. Hugo Martínez Albarca, Esther Gómez Morante y Jorge García Castaño conforman también el «frente ex IU» que tras su paso efímero por Podemos decidieron aliarse con Carmena.

Aunque el germen de la batalla contra Iglesias fue la pérdida de poder tras Vistalegre 2, en 2016 Sánchez ya había decidido sumarse a la candidatura de Rita Maestre para liderar el partido en la Comunidad de Madrid, finalmente sin éxito. En 2018 volvió a intentarlo, cuando se filtró el documento con el que la gallega Carolina Bescansa orquestaba un plan para disputar la secretaría general a Iglesias. Su perfil fue también clave en la noche de la «cena de las empanadillas», cuando se formó el tándem Carmena-Errejón para impulsar Más Madrid a las elecciones autonómicas. Así, la «fontanera» de Más País ha ido reuniéndose a lo largo de los últimos meses para medir las fuerzas de la nueva formación y concretar acuerdos en los territorios donde se juegan más de siete escaños. Los «viajes» de Tania Sánchez ya han dado sus frutos en Valencia, Aragón, Galicia o Murcia, entre otros. La ideóloga de este partido ha cedido momentáneamente el testigo a Errejón y el resto de «ex IU» por el nacimiento de su hija, pero continuará dentro del partido su como «cerebro».