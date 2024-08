El PP activa en septiembre una ofensiva contra el "cupo catalán" para retratar a los socialistas

El Partido Popular sigue convencido de que la nueva fuga del expresident Carles Puigdemont fue posible porque Pedro Sánchez "lo permitió". Y es que siete votos le mantienen acorralado en esta legislatura, más aún desde que pactara con ERC la investidura para hacer president de la Generalitat con Salvador Illa, algo que le complica la gobernabilidad en sí en el Congreso de los Diputados.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendondo, ha apuntado también Salvador Illa, al que ha preguntado si ha ido este miércoles al Cuartel General de los Mossos d'Esquadra para agradecerles que no detuvieran al líder de Junts, tras la visita del president.

En declaraciones ante la sede nacional del PP, Bendondo ha denunciado el "clamoroso" y "ensordecedor" silencio" de Sánchez sobre lo sucedido en Cataluña, a su juicio, todo "conocido y permitido por él". "Ese silencio hace sospechar más a los españoles que Sánchez lo sabía todo, sabía el plan de Puigdemont y permitió su llegada y su huida", ha dicho.

Para el dirigente 'popular', "evidentemente el señor Sánchez estaba al tanto absolutamente de todo". Además, se ha preguntado si Illa ha decidido que su primer acto como presidente catalán sea visitar la sede de los Mossos como "gesto" y para "agradecer que no lo detuvieran porque él pidió que no lo detuvieran".

Bendondo no solo carga la culpa contra Pedro Sánchez sino que la reparte también hacia los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, que, ha asegurado, "sabían los planes de Puigdemont". También se ha referido al Ayuntamiento de Barcelona, "gobernado por el Partido Socialista", quien tuvo que autorizar el acto público que protagonizó Puigdemont ante de su huida. "Por tanto, lo sabían, lo callaron, lo ocultaron y se produjo. Es absolutamente escandaloso".

Preguntado sobre el informe que Interior ha enviado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quien le pidió datos sobre el dispositivo policial ante la vuelta de Puigdemont, Bendondo ha indicado que "tan grave" es Marlaska "supiera" de los planes del expresidente "y dejara hacer" como que "no supiera".

El dirigente popular también ha cargado contra los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente,por sus críticas a los jueces por la no aplicación de la Ley de Amnistía.Al Bolaños le ha acusado de "atacar y poner en cuestión a la Justicia española" y a Puente le ha recriminado que hable "de todo menos de Fomento" y que diga "barbaridades permanentemente". "Yo no sé si a Pedro Sánchez le hace gracia lo que dice el señor Puente, pero está claro es que nos avergüenza a todos lo que dice. No puede decir y quedarse tan ancho que el Tribunal Constitucional revisará lo que acaba de decir el Tribunal Supremo como si fuera el portavoz del Tribunal Constitucional", ha denunciado.

También el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado ha cargado contra "el dúo Bolaños/Puente" por "arremeter contra el Supremo, en lugar de asumir responsabilidades por el ridículo de la fuga de Puigdemont y los trenes rotos. La soberbia del sanchismo. Exigimos al Gobierno respeto a los jueces aunque no se llamen Conde-Pumpido", ha reclamado a través de la red social X.

Ofensiva por la igualdad

Los populares mantienen su ofensiva al Gobierno y presentará en el mes de septiembre una batería de mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos para obligar a las federaciones territoriales del PSOE a posicionarse sobre la financiación singular para Cataluña.

Bendodo, ha explicado que estas iniciativas contra el concierto económico para Cataluña servirán "como oportunidad para el socialismo que se incomoda" con este acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos. "Parece ser que hay socialismo que se incomoda ante los desvaríos de Sánchez y los suyos: el socialismo de Barbón, el socialismo de Page o el socialismo del líder socialista en Extremadura", ha enumerado el dirigente del PP a los barones del PSOE que se han mostrado más críticos con este concierto económico para Cataluña.

Por ello, los populares registrarán en el mes de septiembre mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos para someter a votación el rechazo al cupo catalán y obligar a las baronías del PSOE a posicionarse. "Es una gran oportunidad para el socialismo que se siente incómodo para pronunciarse en contra de los desvaríos que está cometiendo el Gobierno de España", ha insistido Bendodo.

El dirigente del PP también ha hablado sobre el cónclave que mantendrá Alberto Núñez Feijóo con sus presidentes autonómicos en el mes de septiembre para armar un frente común contra el cupo catalán, precisando que la fecha concreta de esta convocatoria se conocerá en los próximos días.

En cualquier caso, Bendodo ha recalcado que los principales temas que se pondrán encima de la mesa en esa reunión tienen que ver con "la unidad de España" y de la "importancia de que todos los españoles son iguales vivan donde vivan": "Todos tenemos el mismo derecho a recibir las mismas cantidades de dinero del Estado, vivamos donde vivamos".