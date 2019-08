Marcos de Quinto es acusado de “machista” por cuestionar a Adriana Lastra e Irene Montero

Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola y diputado por Ciudadanos en el Congreso, vuelve a ser objeto de polémica en Twitter. Hace unos días ya protagonizó un rifirrafe con el periodista de La Sexta Antonio Maestre por un malentendido en relación a las penas a imponer a los presos de ETA, y hoy es tildado de “machista” por unas palabras que se intuye que van dirigidas a Adriana Lastra y a Irene Montero que no han sentado nada bien.

Todo comenzó por un artículo de El País que explicaba que “cuatro mujeres ocupan por primera vez las principales portavocías del Congreso”. Ante la noticia, Silvia Buabent, concejala y Secretaria del Área de Movimientos Sociales y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, comentó: “Mujeres ocupando espacios. No hace falta que digamos que todas se lo deben al feminismo, aunque alguna de ellas no creo que lo reconozca”.

Ante ello, Marcos de Quinto saltó: “A lo mejor ‘alguna de ellas’ (con escaso currículum, por cierto) debe parte de su ascenso al hetero-patriarcado que tanto critica... ¡No sé, imaginaciones mías, quizás!”. Ante ello, muchos usuarios le recordaron las polémicas que salpicaron a algunos miembros del partido como Fran Hervías o Virginia Millán y otros le catalogaron de machista.

Marcos de Quinto, en un tweet posterior, explicó su postura: “Alguno me llama “machista” por ese tweet... Espero no haber ofendido a Cayetana Álvarez de Toledo ni a Inés Arrimadas. Quien se haya dado por aludido/a no será por su género... Sino por su currículum (¡No manipulemos, por favor!)” y cargó contra la concejala socialista: La socialista Silvia Baubent trata de equiparar a mujeres con méritos “muy diversos” que ostentan posiciones similares. Pero cuando destaco sus diferentes cualificaciones (también DEMASIADO diversas) se me acusa de machista (!) Machismo es aprovecharse del patriarcado para medrar”.