Margallo repasa los "masivos ataques" de Sánchez a la democracia liberal: "Si no es desmembrar un Estado..."

José Manuel García-Margallo aprovechó su intervención el domingo en el programa "La Roca", de La Sexta, para defender con una sarta de argumentos jurídicos, históricos y de la actualidad política que elGobierno de Pedro Sánchez está "atacando masivamente" la democracia liberal en nuestro país.

El eurodiputado popular explicó que el término 'democracia liberal' se refiere a dos cosas distintas. Por un lado, a la democracia, "que es quién manda y hemos conocido varias", y, por otro, lo liberal, "que es cómo se gobierna una vez ha sido elegido" un Ejecutivo.

Poder decir que en un país existe una democracia liberal plena, señaló Margallo, "depende del respeto que tengas a los derechos y libertades que no han sido cedidas al Estado". Según opinó el también diplomático español, los dirigentes del PSOE y de Sumar "interpretan con respecto a la amnistía que todo lo que no está prohibido, está permitido".

Una posibilidad que rechazó meridianamente ya que, sostuvo, que "es verdad" que todo lo que no está prohibido está permitido para los ciudadanos. Sin embargo, "no es verdad para los poderes públicos, que solo pueden hacer aquello que está permitido".

A continuación, García-Margallo quiso hacer una apunte histórico para recordar que ganar unos comicios "no significa que tengas una democracia liberal" y puso sobre la mesa como ejemplos al dictador fascista italiano, Benito Mussolini, que "fue investido por un parlamento elegido con 35 votos sobre 500", o Adolf Hitler, el líder nazi "ganó democráticamente las elecciones y a nadie se le ocurriría decir que era demócrata o liberal".

El que fuera ministro de Exteriores advirtió de que "la democracia liberal está sufriendo un ataque masivo" en nuestro país, en Europa y a nivel mundial. Volviéndose a centrar en la realidad que atraviesa nuestro país, Margallo puso como ejemplo de los envites que desde el Gobierno de Sánchez "han hecho una legislación a medida" con la concesión los indultos a "personas que no lo han pedido", teniendo sobre la mesa un "informe en contra del tribunal sentenciador", es decir, del Tribunal Supremo; y sin que haya habido "arrepentimiento o propósito de enmienda"por parte de los condenados o acusados, que sí que han afirmado que lo volverán a hacer.

Continuó el parlamentario del PP en Bruselas recordando que el Ejecutivo anterior, que ahora se ve prolongado con el recién constituido, derogó el delito de sedición, realizó una "conversión" de la malversación y, especialmente, gobierna por decreto ley. "El 70% de las disposiciones legislativas de este gobierno han sido por decreto ley. Es una ocupación masiva de las instituciones", criticó un serio Margallo.

Por último, antes de finalizar su turno de palabra, quiso dar su previsión de cuál serían las próximas medidas que pactará el Gobierno de PSOE y Sumar con los independentistas catalanes y vascos. Según el veterano político, no va a haber referéndum de secesión "porque lo van a hacer por la puerta de atrás, modificando los Estatutos de Cataluña y País Vasco": "Unas peticiones que están muy claras en Junts. Puigdemontdice que en los pactos no habrá más límites que la voluntad del Parlamento catalán. Nada más, la Constitución no rige. La singularidad en las relaciones y cesión de todos los impuestos al 100% , una Agencia Tributaria. Si eso no es desmembrar lo que es un Estado con una soberanía única y superar el Estado federal, que venga Dios y lo vea".