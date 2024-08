María Jesús Montero reaparece tras las críticas de las comunidades por el cupo catalán y niega un "concierto económico"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, pone fin a su silencio, después de un verano cuestionada tras el resultado de las negociaciones para desatascar la gobernabilidad en Cataluña entre el PSC y ERC.

La también ministra de Hacienda negó desde antes de que se conocieran los primeros detalles del acuerdo catalán que el Ejecutivo fuera a aprobar un agravio autonómico frente al resto de comunidades. De hecho, en noviembre del año pasado, nada más arrancar el Gobierno de Sánchez, Montero aseguraba que era "radicalmente falso" que el Gobierno fuera a ceder el 100 por cien de los tributos a Cataluña. "Nunca en ningún momento se ha planteado". Además, un mes después, aseguraba que "ninguna formación política había planteado la cesión del 100 por cien de los tributos a las comunidades autónomas del régimen común". "No me pronuncio sobre mentiras, sobre falacias o sobre hipótiesis que se fundamentan en la nada".

Este mismo verano, en julio, en medio de las negociaciones entre el PSC y ERC, la ministra Montero explicó tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no compartía la propuesta de ERC de un concierto económico para Cataluña. "Habitualmente lo que Esquerra siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones y así también lo ha expresado el PSC", respondió.

Si bien, ERC, nada más oficializarse el acuerdo, se encargó de asegurar que entre sus puntos estaba un "concierto económico solidario" para Cataluña y en afirmar que será la Generalitat quien recaude el "100% de los impuestos". Algo que ni el PSOE ni el Gobierno se han encargado de confirmar ni desmentir de momento. Tan solo, reafirman que no hay un "concierto catalán". Concretamente, en el acuerdo difundido por ERC no se menciona el término "concierto económico solidario", sino que se habla de "impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado" y de "cambiar el régimen de financiación común sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y bilateralidad y que sea la Generalitr la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña".

Este miércoles, la vicepresidenta ha reaparecido tras su silencio en estos días sobre las negociaciones en Cataluña y ha asegurado que el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña "va a ser bueno para el conjunto del Estado español". De nuevo ha negado que sea "un concierto económico ni una reforma de financiación" y ha hecho hincapié en que la soliradidad "es el eje" del acuerdo. Según ha explicado antge los medios de comunicación, lo pactado es "una fórmula para profundizar en el autogobierno al que aspira Cataluña". Y ha considerado que "lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro", ha sostenido.

Ninguna explicación, sin embargo, sobre el contenido del acuerdo. Sobre las críticas del resto de comunidades -también de las del PSOE- sobre las implicaciones del acuerdo. para Montero "tiene que haber tranquilidad en todos los territorios porque todo lo que el Gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña, y que también tienen otras comunidades autónomas, va a ser bueno para el conjunto del Estado y para Andalucía".

"Ninguna de las críticas que he escuchado estos días se asemejan a la realidad. La realidad de lo que se firmó es la solidaridad en hacer homologable los servicios públicos en el conjunto del territorio", ha defendido la vicepresidenta. Según ha asegurado, "cualquier acuerdo de financiación entre Gobierno y comunidades autónomas incluirá: más autogobierno, una mayor federalización del Estado y una garantía de la igualdad y solidaridad". "Invito al resto de autonomías a que se inspiren en el acuerdo con ERC para explorar otras rutas y satisfacer las demandas de autogobierno sin quebrar la solidaridad del conjunto del territorio para la prestación de servicios públicos", ha zanjado.