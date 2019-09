Marlaska condecora a un mando de los Mossos afín al independentismo

Desde el SUP consideran que es una "injusticia" que se prive de esta recompensa profesional a muchos agentes que ponen en riesgo su vida para salvar la de los demás, mientras se le concede a una persona cercana al secesionismo.

En concreto, este mando de los Mossos ha participado como testigo de la defensa del ex consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en el juicio que se sigue contra él en el Supremo por el delito de rebelión, entre otros.

Es más, reprochaban al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , que había un trato "desigual y discriminatorio" que el "duro trabajo policial realizado y las presiones soportadas durante esas semanas" se saldaba "con una simple felicitación , o nada, cuando realmente deberían haber sido condecorados y en un acto con publicidad". Y es que la felicitación no de deja de ser, según explicaban, " irrelevante para su carrera profesional" , ya que "ni siquiera incluye su registro en la hoja de servicios".

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha concedido el ingreso en la Orden al Mérito Policial al comisario de los Mossos David Boneta, afín al independentismo catalán. Así, el actual responsable de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos d'Esquadra será condecorado con la cruz con distintivo blanco, tal y como señalan desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

Un polémico sistema de condecoraciones

Pero esta situación no nueva. El sistema de condecoraciones de la Policía Nacional, en vigor desde 1964, permite este tipo de situaciones polémicas y provoca, según esta organización, que cientos de policías no reciban una recompensa por su trabajo mientras se conceden a personas que no pueden acreditar mérito policial alguno.

En este caso en concreto, señalan, lo más reseñable de este mando de los Mossos es "su cercanía al independentismo catalán. Y denuncian que esta decisión "sólo puede haber sido adoptada desde la incompetencia (por desconocimiento) o desde la temeridad (si ha sido deliberado)", lo que ha generado una gran indignación entre los miembros de la Policía Nacional.