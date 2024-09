Marlaska ve "decepcionante" la ayuda de Frontex contra la inmigración y reclama a la UE que patrulle en aguas africanas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,ha respondido ya a la misiva que le remitió el Parlamento Europeo en la que le pedían explicaciones por no pedir ayuda al Frontex en la crisis migratoria de Canarias.

En su escrito, el ministro del Interior reclama a Frontex que "recupere la vigilancia marítima en aguas africanas del Atlántico" para prevenir la inmigración irregular que llega a Canarias e incluso tilda de "decepcionante" la ayuda que se la ha ofrecido a España hasta ahora. "Reiteramos nuestra petición de que Frontex apoye a la UE, a España y Canarias con medios de vigilancia en África, no en aguas de responsabilidad española", ha señalado Grande-Marlaska, que defiende que "las razones del incremento de llegadas a Canarias no se encuentran en España, sino en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular".

La carta la ha remitido el titular de Interior a Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP que preside el Comité de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, y en ella busca "puntualizar" la información que facilitó el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, el pasado 4 de diciembre, informa Ep.

El pasado 4 de septiembre, el director de Frontex explicó que la institución que dirige no podía asistir a España en Canarias porque el Gobierno "no había pedido ayuda". Fue durante una audiencia de la comisión LIBE, en respuesta a la pregunta del eurodiputado Juan Ignacio Zoido sobre qué papel había desempeñado la agencia en la crisis migratoria que lleva meses tensionando las Islas Canarias. "Espero que se nos habilite y se nos pida prestar ayuda a España. He visto con mis propios ojos lo que ocurre en Canarias, pero todo empieza porque España pida ayuda a Frontex. Si no, no podemos hacer nada", apuntó Leijtens. Previamente, en el mes de julio, Montserrat había enviado una carta a la Comisión Europea para que Frontex desplegara sus agentes en la ruta canaria.

En concreto, Leijtens ofreció la ayuda a Canarias pero dijo que esto dependía de que lo solicitara las autoridades españolas, lo que motivó que la comisión LIBE del Parlamento Europeo preguntara hace dos días a Grande-Marlaska si iba a solicitar más asistencia de la agencia europea de costas y fronteras.

En su respuesta, el ministro del Interior reconoce que los flujos migratorios comenzaron a subir desde la pandemia y han crecido de manera significativa en lo que va de 2024 en España y también "otros Estados miembros", algunos incluso con "cifras superiores a las españolas". Además, alega que "al menos hasta mediados de septiembre, el ritmo de llegadas a Canarias desciende" si se compara con los registros de enero.

Grande-Marlaska insiste en la necesidad de que Frontex patrulle en aguas africanas "siguiendo el modelo de la operación Hera, no operativa desde hace años". "Uno de los elementos que permitió poner fin a la llamada crisis de los cayucos de 2006 (en Canarias) fue precisamente el apoyo de Frontex en la labor preventiva", continúa.

El titular del Interior asegura que, ante la falta de apoyo de Frontex, "hoy es España la que sigue apoyando a los países terceros en la vigilancia fronteriza". "Las respuestas que he recibido, tanto por escrito como verbalmente del director ejecutivo de Frontex, el actual y su predecesor, han sido decepcionantes", manifiesta.

Grande-Marlaska señala que "nadie mejor" que el Parlamento Europeo sabe que Frontex lo que tiene que hacer es "firmar un acuerdo de Estatuto con el tercer país en cuestión", algo que a día de hoy "no lo ha alcanzado con ningún país africano del que parten las embarcaciones que llegan a Canarias".