El Parlamento Europeo pide explicaciones a Marlaska por no solicitar ayuda a Frontex en la crisis migratoria de Canarias

La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) va a enviar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska pidiéndole explicaciones tras conocerse en una comparecencia del director ejecutivo de Frontex -la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas- Hans Leijtens, que el Gobierno de España no ha pedido ayuda a la agencia europea de fronteras para gestionar la crisis migratoria de Canarias.

La misiva, a iniciativa del Grupo Popular Europeo y acordada por mayoría de los grupos políticos de dicha comisión, destaca la llegada de 21.600 inmigrantes a las costas Canarias en los primeros siete meses de 2024, un aumento de 154% respecto al curso anterior.

La eurodiputada y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha tildado de "lamentable e inadmisible que ante la grave situación migratoria en la que nos encontramos, el Gobierno de Sánchez no haya solicitado ayuda a Europa".

El pasado 4 de septiembre, el director de Frontex explicó que la institución que dirige no podía asistir a España en Canarias porque el Gobierno "no había pedido ayuda". Fue durante una audiencia de la comisión LIBE, en respuesta a la pregunta del eurodiputado Juan Ignacio Zoido sobre qué papel había desempeñado la agencia en la crisis migratoria que lleva meses tensionando las Islas Canarias. "Espero que se nos habilite y se nos pida prestar ayuda a España. He visto con mis propios ojos lo que ocurre en Canarias, pero todo empieza porque España pida ayuda a Frontex. Si no, no podemos hacer nada", apuntó Leijtens. Previamente, en el mes de julio, Montserrat había enviado una carta a la Comisión Europea para que Frontex desplegara sus agentes en la ruta canaria.

Las palabras del director del Frontex y el hecho de que España no haya usado las herramientas que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembro no han pasado desapercibidos en Bruselas. Y es que, no es habitual, porque el Gobierno, como reza la carta remitida, puede solicitar la mencionada asistencia en virtud del Reglamento (UE)2019/1896, por lo que la mayoría de grupos políticos de la Comisión de Interior ha decidido remitir la carta al ministro Grande-Marlaska.

Ante esto, Zoido ha apuntado que "Europa ya conoce que la visita de Sánchez a Canarias en verano fue una mera pose, una mentira; que le prometió ayuda al presidente Clavijo mientras, en paralelo, desestimaba la ayuda de Frontex", ha denunciado.