Marruecos compra a Francia diez helicópteros "Caracal"

Marruecos se prepara para formalizar la compra de 10 helicópteros H225 M Caracal, fabricados por Airbus Helicopters. Las aeronaves estarán equipadas con sistemas ópticos y de radar, armamento avanzado y blindaje lateral, según una fuente militar que cita Yabiladi.

Las discusiones sobre el contrato comenzaron durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a Marruecos en octubre de 2024. En esa ocasión, el ministro de Defensa francés se reunió con su homólogo marroquí y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Reales (FAR).

Justo antes de estas reuniones, un medio de comunicación francés anunció que Marruecos planea adquirir 18 helicópteros H225 M Caracal: 12 para la Fuerza Aérea y 6 para la Gendarmería.

En julio, Marruecos y Francia firmaron un acuerdo en Rabat para la creación de un comité de armamento, durante la visita de Emmanuel Chiva, delegado general de armamento.