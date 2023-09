El histórico dirigente socialista Joaquín Leguina admite que votó a Feijóo el 23J

Joaquín Leguina, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y uno de los socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, no ha tenido reparos en reconocer que votó a Alberto Núñez Feijóo en las pasadas elecciones generales. Ha sido en Espejo Público donde el exdirigente socialista no ha ocultado su rechazo a la "deriva peligrosa" del PSOE en los últimos años y ha manifestado: "He votado a Feijóo porque estoy a favor de la Constitución".

