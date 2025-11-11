Moncloa se atrinchera y niega la "presión" de Sánchez en el proceso contra García Ortiz

Sin cambios. A la espera de que el próximo jueves se termine el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha trasladado la confianza del Gobierno en su inocencia.

Ante las denuncias de la principal asociación de fiscales, Asociación de Fiscales (AF) contra el líder de los socialistas por sus "presiones y deslegitimaciones" al Tribunal Supremo, la responsable de la cartera de Educación defiende la actuación del presidente del Gobierno. "Respetamos a la Justicia, pero manifestar ese respeto no es contradictorio con manifestar una opinión", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De manera monográfica tras la apertura del turno de preguntas, se han recordado las palabras del presidente del Gobierno en una entrevista que no aportan nuevas percepciones pero si que se producen de manera estratégica en el ecuador del juicio al fiscal general del Estado. Para Alegría las declaraciones no guardan relación con el contexto presentado ya que las "hace bajo el contexto de una entrevista".

"Se nos pregunta si es inocente y nosotros creemos que sí, por eso lo decimos... Con lo que hemos visto hasta ahora, y siendo conscientes de que a quien le corresponde juzgar es a los jueces, por parte de los testigos no se ha planteado ninguna prueba contra el fiscal", ha señalado la representante del Ejecutivo. En estos términos y sin cambiar el tema, Alegría ha cargado contra el PP que ha buscado "la confrontación".

A la espera de que se produzca la resolución del juicio, desde el Gobierno no se han producido rectificaciones ni del presidente del Gobierno, ni de sus ministros. En Ferraz se apuesta por la inocencia del fiscal general del Estado con el recuerdo de los testimonios expresados por los implicados la semana pasada en el Tribunal Supremo.